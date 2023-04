A Suzzara dal Kodokan arriva un pieno di medaglie : due ori, due argenti e un bronzo

Gli atleti del gruppo sportivo ’Judo Kodokan Cesena 1966’ sono stati protagonisti alla quinta edizione del ’Trofeo del Po’ a Suzzara.

La manifestazione interregionale ha visto gli incontri svolgersi su due tatami sotto gli occhi degli arbitri Ado (associazione discipline orientali).

Il Kodokan Cesena è intervenuto con cinque atleti, il cadetto Riccardo Santoro e i seniores Andrea Maggiolini, Giulio Palumbo, Marco Brandolini e Jessica Casadei Dichy.

Le gare. Il primo a essere chiamato in causa è stato Riccardo Santoro che dopo una serie di ottime prove, ha perso la finale, classificandosi così secondo.

Marco Brandolini ha fatto anche meglio, dal momento che è riuscito ad avere la meglio su tutti gli avversari, mettendosi al collo la medaglia d’oro.

Andrea Maggiolini e Giulio Palumbo hanno dovuto fare invece i conti con un percorso decisamente in salita, dal momento che la loro categoria di peso era ricchissima di pretendenti e dunque arrivare fino in fondo è stata davvero una maratona. Una maratona che non li ha però fiaccati, dal momento che Palumbo è arrivato secondo e Maggiolini terzo.

Nel primo pomeriggio a chiudere il cerchio è stata Jessica Casadei, che dopo aver svolto la funzione di arbitro, ha indossato il judogi iniziando a gareggiare. Con ottimi risultati peraltro, visto che anche lei si è meritata il gradino più alto del podio.

Grande soddisfazione per i tifosi cesenati e in particolare per il maestro Vladimiro Burioli e per i suoi collaboratori Francesco di Leonforte e Michael Zoffoli cinture nere quinti dan, che da anni curano gli agonisti con dedizione e professionalità.