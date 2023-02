Cesena, si riparte dal Carisport Ora serve cambiare subito passo

Domani al Carisport riprenderà il campionato di pallavolo femminile di serie B1 dopo le due settimane di stop durante le quali il mondo del volley ha dato spazio al consiglio federale e alla Coppa Italia.

Il ritorno in campo coincide con l’inizio del girone di ritorno: per l’Elettromeccanica Angelini Cesena il primo impegno sul calendario è quello contro il fanalino di coda San Damaso (inizio gara alle 17.30).

Le bianconere, decime in classifica a quota 13 punti (+3 dalla prima delle retrocesse), hanno chiuso il girone di andata con la sconfitta al tiebreak contro Castelbellino, mentre le modenesi, che in classifica hanno 5 punti, arrivano dalla netta sconfitta 3-0 rimediata a Corridonia. All’andata fu un tiebreak a favore di Cesena, in un match disputato alternando momenti di confusione a grandi giocate.

Le ragazze di coach Lucchi, con Benazzi ancora in forse per l’infortunio alla mano, dovranno sfruttare il fattore campo e affrontare questo scontro diretto con tutta la grinta necessaria per guadagnare più punti di vantaggio possibile sulla zona rossa.

"Nella gara contro Castelbellino – commenta Arianna Bellini – siamo riuscite a tratti a esprimere un buon livello di gioco, ma come ci capita spesso non siamo riuscite a chiudere a nostro favore i set, commettendo diverse ingenuità e lasciando troppo spazio alle avversarie. Nelle prossime gare dovremo essere più incisive".

La schiacciatrice bresciana, classe 1995, al suo primo anno pallavolistico in Romagna pensa a proprio a domenica: "In queste due settimane di sosta abbiamo cercato di ricaricarci mentalmente e soprattutto abbiamo lavorato in palestra sulle nostre lacune per prepararci al girone di ritorno che si prospetta molto impegnativo. Contro San Damaso sarà una sfida estremamente importante e dovremo farci trovare pronte e determinate".

La classifica del girone D dopo il tredicesimo turno (le prime tre accedono ai plyoff, le ultime tre retrocedono direttamente in B2): VTB Bologna 31; Altino 28; Mosaico Ravenna 23; Trevi 22; Clai Imola 21; Corridonia 20; Forlì 19; Jesi 18; Campagnola Emilia 16; Elettromeccanica Angelini Cesena 13; Castelbellino 10; Volley Modena 8; San Damaso Modena 5.