Cesena, Zaccheroni cade in casa: ricoverato in Rianimazione

Zaccheroni cade in casa: ricoverato in rianimazione al Bufalini di Cesena

Cesena, 10 febbraio 2023 – L’allenatore di calcio Alberto Zaccheroni è stato ricoverato ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze di un incidente avvenuto all’interno della sua abitazione di Cesenatico. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, il popolare Zac sarebbe caduto da una scala interna, da un’altezza di circa due metri, mentre si trovava nel suo appartamento in piazza Comandini.

Nella caduta l’allenatore ha battuto violentemente la testa sul pavimento. Non è chiaro se sia trattato di un vero e proprio incidente domestico oppure la caduta sia dovuta a un precedente malore. In ogni caso le sue condizioni sono apparse ai familiari subito preoccupanti ed è stato allertato il 118. Zaccheroni è stato quindi soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini. E’ stato ricoverato in Rianimazione per un importante trauma cranico con emorragia, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita ed è cosciente.

Zaccheroni, nativo di Meldola, compirà 70 anni il 1° aprile. La sua carriera calcistica è stata costellata di successi. Ha allenato Udinese, Milan, Lazio, Inter, Torino e Juventus, poi ha intrapreso un’altrettanto fortunata esperienza all’estero. E’ stato il primo tecnico italiano vincitore di un trofeo internazionale (Coppa d’Asia 2011) alla guida di una nazionale straniera, il Giappone. In seguito ha allenato in Cina il Beijing Guoan e ancora la nazionale degli Emirati Arabi. E’ un volto noto della televisione non solo come protagonista dello sport ma anche come commentatore.