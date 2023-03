Elettromeccanica Angelini, domani a Trevi una gara chiave

Domani alle 18 l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà impegnata nell’insidiosa trasferta in quel di Trevi, nel ventunesimo turno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile.

Un match rovente in quanto le formazioni che si sfideranno sul parquet umbro condividono la quota di 27 punti in classifica, con Cesena che è settima e Trevi che è ottava per via del fatto che ha già osservato il turno di riposo. La caccia a punti preziosi per staccarsi dalla zona rossa è dunque aperta, tanto più che nel prossimo weekend sarà Cesena a dover osservare il suo obbligatorio turno di riposo.

Al momento il margine di sicurezza rispetto a chi dovrà lasciare la categoria è di appena tre punti, davvero un’inezia o quasi, dal momento che Campagnola Emilia, terzultima, di punti ne ha messi in cassaforte già 24. Davanti a una classifica così corta e col calendario che inesorabilmente comincia ad assottigliarsi, è evidente che il margine rimasto per gli errori è ormai ridotto al lumicino, tanto più in occasione degli scontri diretti quantomai fondamentali, quando lasciare punti sul terreno che finiscono in tasca alle avversarie è davvero molto rischioso.

Riguardo alle condizioni delle squadre, Trevi, che giocherà la seconda gara casalinga consecutiva, riparte dall’entusiasmo della netta vittoria 3-0 ottenuta contro la seconda della classe, vale a dire Altino; anche le bianconere però arrivano da un perentorio successo, ottenuto nel derby contro Forlì.

Nella gara d’andata Trevi espugnò il Carisport 1-3 al termine di una partita fatta di continui allunghi e recuperi, con i finali di set concitati ma non favorevoli per Benazzi e compagne. "Siamo davvero soddisfatte per il risultato del derby – commenta Federica Evangelisti –. Contro una squadra di buon livello come Forlì abbiamo lottato su ogni pallone. Abbiamo messo in campo la grinta necessaria per portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. Con questo risultato abbiamo fatto capire che viaggiamo spedite verso un obiettivo chiaro e preciso".

Il libero classe 2004 analizza anche la prossima trasferta in terra umbra: "Ora andiamo a Trevi con la stessa voglia di mantenere la striscia positiva, cercando il riscatto dopo il risultato dell’andata. Si tratta di una partita importantissima, dobbiamo convincerci di poter giocarci un finale di campionato in crescendo, togliendoci ancora molte soddisfazioni".

Ed ecco la classifica del girone D dopo il ventesimo turno (le prime tre accedono direttamente ai plyoff; le ultime tre retrocedono direttamente in B2): VTB Bologna 52; Altino 40; Mosaico Ravenna 32; Clai Imola 31; Forlì 30; Jesi 28; Elettromeccanica Angelini Cesena, Trevi 27; Castelbellino, Corridonia 25; Campagnola Emilia 24; San Damaso Modena 11; Volley Modena 8.

Luca Ravaglia