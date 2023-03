Futsal a Viterbo per blindare i playoff

L’obiettivo è chiaro e dichiarato, non perdere oggi alle 16 a Viterbo contro la concorrente diretta Active Network per entrare in anticipo di tre gare nei playoff promozione per la A (riservati dalla seconda alla sesta classificata) e soprattutto di conseguenza essere ammessi alla A2Elite di calcio a 5, la nuova categoria in vigore dalla prossima stagione.

La Futsal Cesena punta a questo, è terza in classifica con nove punti di vantaggio rispetto ai laziali settimi e già sconfitti nello scontro diretto.

Non perdere oggi per per i bianconeri significherebbe dunque trasformare in realtà quello che nel corso del cammino è diventato il traguardo di questa splendida stagione: l’A2Elite.

I ragazzi di Osimani cercheranno di chiudere la pratica già oggi ma se non fosse possibile sarebbe sufficiente vincere unodei prossimi tre impegni: in casa con il Città di Massa e la Roma oppure in trasferta l’ultima giornata a Ostia contro la formazione a -1 dal Genzano e che si sta giocando la promozione diretta in A.

Il Viterbo all’andata a Cesena perse 3-2, stessa sorte negli ottavi di Coppa Italia quando andò ko per 5-4 dopo i tempi supplementari.

Rispetto ai romagnoli i laziali hanno segnato molto meno (61 reti contro le 89 bianconere) ma la difesa è più ermetica (61 gol incassati rispetto ai 69 ospiti).

Il tecnico della Futsal Cesena Roberto Osimani spiega che c’è tutto per ottenere la quinta vittoria di fila in campionato ma occorrerà fare attenzione in una partita difficile: "L’Active Network è squadra quadrata, forte in fase difensiva e ha bisogno di punti per raggiungere i playoff che ha nel mirino".

