Futsal, prima i playoff promozione poi si penserà al prossimo anno

L’ammissione ai playoff promozione (riservati dalla seconda alla sesta classificata) e di conseguenza all’A2 Elite in vigore dalla prossima stagione è ampiamente nella logica e anche di più, se questa sera poi la Roma (attuale settima a undici punti di distacco) non vincerà contro il Mantova sarà matematica con due partite ancora da giocare per la Futsal Cesena che dopo il turno di riposo di sabato riceverà in casa proprio i capitolini per concludere il campionato a Ostia contro la seconda in classifica che ha appena pareggiato 4-4 a Mantova e segue a 3 punti il Genzano ora grande favorito per l’unico posto diretto in A.

Ma la Futsal vuole altri tre punti da questo splendido campionato per una matricola che puntava alla salvezza (ottenuta dopo poche giornate) e che invece non è mai uscita dalla zona playoff. L’obiettivo infatti è quello di arrivare terzi per incontrare poi nei playoff il 22 aprile in trasferta e il 29 al minipalazzetto la sesta classificata di un altro girone che al momento sarebbe proprio il Futura Reggio Calabria proprio la città di orgine del direttore generale cesenate Paolo Ionetti che ha le idee molto chiare in proposito: "Vogliamo arrivare terzi, ossia i primi delle formazioni terrestri infatti il Genzano e il Lido di Ostia sono di un altro pianeta, da serie A. Ultimamente non siamo più intensi e carichi come qualche settimana fa. Contro il Città di Massa abbiamo vinto nettamente (5-2), ma il primo tempo è stato da tenebre. A inizio stagione puntavo alla salvezza, a non entrare nei playout, poi la squadra e il nucleo storico si sono calati alla grande nella nuova categoria, Gardelli ad esempio ha segnato ben 27 reti. Bene anche i tre stranieri, l’argentino Pires era una certezza e si è confermato tale, non aveva invece mai giocato in Italia l’uruguaiano Sosa, ha segnato 10 reti, preziosissimo, è stato importante anche il rendimento del croato Jamicic, 6 gol nelle ultime tre gare dopo che era rimasto fuori sei partite per infortunio, nel girone di andata era andato a segno comunque in sette occasioni. Contro la Roma vogliamo vincere e arrivare terzi, loro verranno da tre gare disputate in una settimana. E non dimentichiamo in questa stagione la qualificazione alla ‘Final Four’ di Coppa Italia, siamo entrati nelle prime quattro su un lotto di 40 formazioni".

Non appena sarà matematico l’ingresso ai playoff (18 le squadre ammesse) e quindi l’A2 Elite la società inizierà a programmare la prossima stagione in A2, Non mancheranno i cambiamenti, il punto fermo resta sempre la conferma del tecnico Roberto Osimani annunciata già a Natale.

Leonardo Serafini