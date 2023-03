Il Romagna Rfc batte il Paese: 3ª di fila in casa

Allo Stadio del Rugby il Romagna ha conquistato un’altra vittoria, la terza di fila davanti al proprio pubblico, battendo in rimonta per 24-17 il Rugby Paese. Con 3 mete segnate i Galletti si sono assicurati 4 punti che consentono di staccarsi dal fondo della classifica e di affiancare il Casale a 24, con un vantaggio di 4 lunghezze sul Valpolicella. Le marcature si aprono al 4’ quando il Paese guadagna una punizione che Sartori indirizza tra i pali per il 3-0. Gli ospiti allungano al 12’, approfittano della momentanea superiorità numerica per il giallo a Maroncelli, per segnare la prima meta con Zanatta. Nel finale di tempo il Romagna guadagna metri e si porta in attacco, riuscendo a trovare i primi punti con la meta di Maroncelli, trasformata da Sergi, che chiude il parziale sul 7-8. La ripresa si apre con un nuovo allungo degli ospiti, ma il Romagna risponde con la meta di Marini, di nuovo trasformata da Sergi: 14-11. Gli ospiti pareggiano, ma i padroni di casa arrivano alla terza meta con Donati: 21-14, preludio del 24-17 finale. Domenica il Romagna farà visita al Tarvisium 2ª e domenica vincente sulla capolista Vicenza.

l.r.