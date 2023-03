Mercadante lavora ancora a parte Da oggi biglietti al Coordinamento

E’ iniziato ieri mattina al centro Rognoni il conto alla rovescia verso Cesena-Lucchese di sabato. Il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo lavorare in maniera differenziata: chi ha giocato per intero la gara con l’Olbia ha prima svolto una seduta defaticante, per poi proseguire con un lavoro a secco, mentre gli altri si sono sottoposti ad una sessione in palestra e successivamente hanno dato vita sul campo ad una serie di situazioni di attacco contro difesa. Nella parte finale il gruppo è stato riunto per una partitella su campo ridotto. Mercadante ha proseguito, tra piscina e palestra, il programma di recupero dal problema muscolare al retto femorale sinistro accusato venerdì, e oltre a lui ha svolto una seduta differenziata Giacomo Zecca. La preparazione proseguirà questa mattina con un’altra seduta sempre a Villa Silvia.

Dopo il successo contro l’Olbia il Cesena è atteso dal secondo impegno consecutivo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, avversario la Lucchese. I biglietti per assistere alla gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie C e in programma alle ore 17.30 possono essere acquistati a partire da ieri presso i punti vendita del circuito Vivaticket e da oggi al Coordinamento Club Cesena, aperto oggi dalle 9 alle 12.30, domani e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 15. Il Cesena ricorda ai propri tifosi che l’acquisto in prevendita dei tagliandi, oltre a prevedere lo stesso prezzo applicato alle biglietterie nel giorno di gara, può avvenire comodamente anche on line sul sito vivaticket.it senza necessità di stampa del biglietto dal momento che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso anche in formato digitale sul proprio dispositivo mobile. Gli stessi prezzi maggiorati di due euro saranno in vendita il giorno di gara dalle 15.30.