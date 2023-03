Oggi ricominciano gli allenamenti Prestia: "Ora conteranno i nervi"

Sarà l’Atalanta il prossimo avversario del Cesena nella gara valida per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Primavera 1 in programma domenica alle ore 13. La formazione orobica, reduce dalla vittoria per 2-0 sull’Inter, occupa il 15° posto in classifica con 24 punti frutto di sei vittorie e altrettanti pareggi, 33 reti fatte e 40 subite.

Dopo la vittoria sulla Virtus Entella i bianconeri hanno beneficiato di una giornata di riposo anche alla luce del fatto che il prossimo turno li vedrà giocare in posticipo lunedì (diretta su Rai Sport dalle 20.30) sul campo dell’Ancona reduce dalla sconfitta contro l’Imolese. La preparazione a Villa Silvia riprenderà pertanto oggi e proseguirà al ritmo di un allenamento al giorno, al mattino fino a sabato e al pomeriggio nella giornata di domenica prima della partenza per il ritiro nelle Marche.

Giuseppe Prestia è stato uno dei protagonisti della splendida vittoria del Cesena contro l’Entella: "L’Entella è una squadra importante, se la giocherà con noi fino alla fine, e non aver concesso loro tiri in porta ci dà grossa soddisfazione: la strada giusta è quella di oggi e spero che questo sia soltanto un punto di partenza". Il difensore mette alle spalle i risultati dell’ultimo periodo e guarda con fiducia al futuro: "Ci possono stare i momenti in cui le cose non ti riescono e siamo consapevoli che potranno esserci altre difficoltà, ma siamo pronti per affrontarle perché il gruppo è unito. Ci resta un mese e mezzo pieno di impegni da affrontare nel migliore dei modi, a partire dalla gara di lunedì contro l’Ancona. D’ora in avanti conterà la forza dei nervi e la squadra più lucida riuscirà a prevalere sulle altre".

Nella serie B femminile brutta notizia per il Cesena. Infatti il Giudice sportivo Sergio Lauro ha dato la partita persa 3-0 alle bianconere a tavolino contro il Ravenna poichè, invece delle 15 richieste dal regolamento, le cesenati hanno schierato solo 13 giocatrici giovani.