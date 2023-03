Reggiana e Entella, vincenti in casa Oggi ultima seduta al Manuzzi

Tutto come da pronostico nelle partite del 33° turno del campionato di serie C, girone B. Per quello che riguarda le avversarie dei bianconeri, la capolista Reggiana ha sconfitto in casa la Torres per 1-0 con una rete di Kabashi al 63’ in una gara non proprio semplice per gli uomini di Aimo Diana che confermano il loro primo posto in classifica a quota 71 punti. Vince anche l’Entella in casa contro il San Donato Tavarnelle per 4-1 ma non inganni il punteggio perché i liguri, avanti 2-0 con le reti di Faggioli al 18’ e di Merkaj al 30’, hanno subito al 72’ la rete dell’1-2 di Russo, prima di dilagare negli ultimi minuti con i gol di Zamparo all’88’ e dell’ex cesenate Favale al 91’.

E’ stata una seduta focalizzata su un lavoro tattico in vista dell’Ancona, l’ultima svolta ieri mattina al Centro sportivo Ettore Rognoni. Dopo un intenso riscaldamento eseguito con il preparatore atletico Andrea Nocera (nella foto a destra Prestia), i bianconeri hanno simulato una serie di situazioni di gioco attraverso due schieramenti contrapposti. L’allenamento è proseguito con una partitella e una sessione dedicata a cross finalizzati al tiro in porta e ai calci piazzati. A parte hanno lavorato Zecca e Mustacchio che hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero: corsa per il primo, fisioterapia e palestra per il secondo. Oggi pomeriggio rifinitura all’Orogel Stadium e a seguire la conferenza stampa del tecnico Domenico Toscano.

A 24 ore alla chiusura della prevendita sono saliti a oltre 600 i tifosi bianconeri che seguiranno il Cesena nella trasferta ad Ancona. I biglietti per il settore ospiti dello stadio ’Del Conero’ potranno essere acquistati entro le 19 di oggi sul sito https:www.diyticket.iteventsSport8490us-ancona-cesena e nei punti vendita Sisal autorizzati a 10 euro (7 per gli under 18, donne e over 70) oltre ai diritti di prevendita mentre gli under 10 entreranno gratis previa prenotazione al numero WhatsApp 060406.