Sammaurese, test-chiave a Carpi

Il trittico di impegni in otto giorni si chiude oggi con la trasferta sul campo del Carpi, un test di livello altissimo che può far capire se la Sammaurese sta solo raccogliendo meno rispetto ad alcuni mesi fa oppure se qualche meccanismo si è inceppato. Gli emiliani hanno iniziato il ritorno con due vittorie e due pari, ora vogliono consolidare e magari migliorare il piazzamento playoff. Si gioca alle 14.30 al “Cabassi” di Carpi. In campo alle 14.30 anche in Eccellenza: trasferta complicata per il Diegaro sul campo del Medicina Fossatone, il clou al “Capanni” dove la Savignanese riceve la capolista San Marino.

r.d.