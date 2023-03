Sidermec esulta, Unipolglass sfortunata

È stata una domenica amara, quella vissuta dal team Unipolglass di ciclismo juniores, mentre è andata molto meglio alla Sidermec, che ha trovato il successo grazie a Matteo Valentini. A Controguerra, in provincia di Teramo, la sfortuna ci ha messo lo zampino, penalizzando la squadra di Cesenatico capeggiata dalla presidente Maria Sberlati e dal team manager Vittorio Savini. Nella seconda gara stagionale, una foratura ha infatti appiedato Manuel Buldrini e attardato Michael Carletti, quest’ultimo costretto a inseguire per diversi chilometri, proprio nel giorno in cui ci teneva particolarmente a far bene, anche perchè compiva 18 anni. Nel vivo del plotone, caratterizzato nelle ultime due tornate da una breve salita che iniziava a farsi sentire, rimanevano in gara gemelli Chiodi, con Mattia che ha concluso in 17esima posizione. La vittoria è invece andata a Matteo Valentini della Sidermec.

g.m.