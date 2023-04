Talenti a Cesena Cervia e Cesenatico

La squadra Under 15 di Cesena, Cervia e Cesenatico si è classificata seconda alla decima edizione del Torneo Mare di Roma. Quella tra Basket Cervia Cesenatico e Nuova Virtus Cesena è una collaborazione iniziata la stagione passata quando alcune atlete cervesi si erano aggregate alla prima squadra virtussina partecipando al campionato terminato con la promozione in serie B e continuando a farne parte anche in questa stagione. Il binomio quest’ anno si è ulteriormente consolidato con l’Under 19 targata Nuova Virtus Cesena composta da diverse giocatrici cervesi e con Under 15 Hellas Basket Cervia con altrettante atlete cesenati.

Nello specifico, la squadra Under 15 si prefigge l’intento di far crescere le giovani dando vita a un progetto di lungo termine. I risultati sono arrivati in fretta, col terzo posto ottenuto nel campionato regionale e, appunto, l’argento messo al collo al termine del torneo che ha coinvolto 14 delle più quotate squadre a livello nazionale. La ciliegia sulla torta è stata la vittoria in semifinale contro le campionasse Italiane in carica del Basket Roma che le ha portate a disputare la finale contro BFA Firenze. Una finale persa che sa comunque di vittoria per come le ragazze sono cresciute tecnicamente giornata dopo giornata nel torneo che è servito come preparazione alla fase di Interzona del 212223 aprile a Livorno nella quale la squadra cecherà di conquistare uno dei due posti disponibili per accedere alle finali nazionali di Roseto degli Abruzzi che si disputeranno a maggio.

Ecco la rosa. Anna Orlando (capitana), Carlotta Chiadini, Camilla Chiadini, Olivia Lelli, Elyen Gori, Sofia Di Cristo, Giada Baldini, Melody Reda, Viola Biondi, Alexandra Taddese, Giada Gavioli, Gemma Foschi, Giulia Castagnoli, Matilde Ugolini, Matilde Taioli e Carolina Giorgini. A guidare la sqaudra c’è lo staff tecnico composto da Luca Chiadini, Mara Fullin, Roberto Andreoli e Matteo Montanari.