Sfondano la porta e occupano appartamento sul lungomare

Civitanova, 12 gennaio 2023 – Hanno sfondato la porta di due appartamenti all’interno di un condominio del lungomare nord, ma sono riusciti ad occuparne soltanto uno. Da giorni, lì dentro, alcuni extracomunitari bivaccano tranquillamente; mangiano, bevono e dormono e non si riesce a farli uscire. Il palazzo si trova al civico 44 del litorale di Fontespina e la loro presenza spaventa e preoccupa gli altri condomini e chi vive nelle case vicine.

Quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Le forze dell’ordine sono state anche avvertite ma, quando sono intervenute, le pattuglie non sono riuscite ad acciuffare gli abusivi.

"Dall’inizio della set timana entrano ed escono dall’appartamento, che hanno, di fatto, occupato e fanno come vogliono. Da lunedì scorso si ripete la stessa storia. Là dentro dormono, bevono, mangiano. È cominciata lunedì e sono tornati anche ieri sera (mercoledì, ndr)", raccontano i residenti della zona, che chiedono l’anonimato per paura di reazioni e ritorsioni. L’appartamento occupato non è abitato in questo periodo perché i proprietari, che risiedono nell’interno del maceratese, lo utilizzano soltanto durante il periodo estivo, per godersi il mare a Civitanova.

Avvertiti dai coinquilini sono scesi sulla costa per prendere atto del danno e per sporgere denuncia. Hanno anche provato a sistemare la serratura scassata e hanno richiuso la porta, che però non ha retto visto che, il giorno successivo, è stata rotta di nuovo dagli abusivi che hanno pure provato a sfondare l’uscio di un altro appartamento, ma non ci sono riusciti, provocando comunque danni agli infissi. L’abitazione occupata si trova al primo piano del palazzo e gli inquilini si sono accorti che qualcosa non andava anche dal vetro rotto del portone d’ingresso.

"Lo hanno spaccato – riferiscono nacora – e in questo modo riescono ad aprire. È una situazione incredibile. Quando poi capiscono che stanno arrivando le forze dell’ordine scappano e si vanno a nascondere dietro alle strutture degli stabilimenti balneari. Poi, appena si sentono tranquilli, escono fuori e con le bottiglie di vodka in mano rientrano in casa e fanno i comodi loro. Qui tutti stiamo vedendo quello che succede ormai da giorni diversi e chiediamo che si ponga fine a questa assurdità e vengano sgomberati. Oltretutto, abbiamo anche paura a convivere con questa gente e da parte nostra è rischioso esporsi. Speriamo davvero che le autorità facciano qualcosa e il più presto possibile".