Furto con spaccata alla tabaccheria Giannini di Civitanova

Civitanova (Macerata) 15 settembre 2014 - Colpo nella notte nella tabaccheria Giannini di via Carducci, un tratto della statale Adriatica a Civitanova. I ladri, presumibilmente tre, hanno agito poco dopo le 11 incappucciati. Sono arrivati in macchina, hanno parcheggiato davanti all’attività, e poi si sono appropriati di un blocco in cemento prelevato da un cantiere vicino e con quello hanno spaccato la vetrata. Ho capito che successo. Un colpo temerario perché la tabaccheria si trova tra le caserme della polizia stradale e la sede del commissariato di Civitanova. Secondo le testimonianze dei residenti, svegliati dal trambusto, e sulla base delle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza, il colpo sarebbe durato pochissimo e in una manciata di minuti i ladri sono riusciti ad entrare, rubare sigarette e alcune centinaia di euro che erano custoditi nel registratore di cassa e poi si sono dileguati in auto e a fari spenti. Al di là dell’ammontare del bottino, sono ingenti i danni provocati a locale che ad una prima valutazione si aggirerebbero intorno ad alcune migliaia di euro . Sul posto il commissariato di Civitanova.