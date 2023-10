Via dall’hotel senza pagare vitto e alloggio: in due a processo per truffa Davanti al giudice un toscano e un civitanovese. Il secondo avrebbe assicurato ai titolari del Gabbiano che in caso di problemi sarebbe stato lui a provvedere per entrambi, ma non è andata così e il conto era piuttosto consistente: oltre 13mila euro