Moda contro la violenza: sul podio Tahira e Giulia

Il corso Moda dell’IIS ’Bonifazi - Corridoni’ conferma ancora una volta le certezze del percorso da tempo avviato e la capacità di estrarre dai suoi allievi il meglio del loro talento, creatività e fantasia.

Due ragazze della classe V sezione A, Tahira Islam e Giulia Tabin, si sono infatti aggiudicate il secondo e terzo posto del concorso nazionale ’La moda contro la violenza sulle donne. In ricordo di Renata Alexandra Trandafir’, indetto dall’Istituto Cattaneo-Deledda di Modena. Tahira si è affermata con l’opera ’Frammenti’. Giulia, invece da loro ha proposto ’Metamorfosiì.

Le progettazioni dei capi d’abbigliamento e degli accessori, presentate dalle due ragazze, hanno avuto l’apprezzamento unanime della commissione giudicante: a colpire, in modo particolare, sono state l’incisività del messaggio, l’efficacia delle tecniche e del composit fotografico dei modelli.

A dare una dimensione decisamente importante al successo di Tahira e Giulia, l’alto numero di scuole partecipanti: ben cinquanta, provenienti da tutta Italia.

Non è la prima volta che il corso Moda dell’ istituto ’Bonifazi-Corridoni’ si mette in luce in concorsi nazionali di rilevante interesse e questo, dicevamo, conferma la bontà di un percorso scolastico formativo che sa valorizzare talenti e liberare creatività.

Alle due studentesse, un meritatissimo premio, consegnato nei giorni scorsi alla biblioteca Marino Rocchi di Modena, e i complimenti della dirigente scolastica Daniela Bilgini.

Complimenti da estendere, naturalmente, alle docenti di progetto moda Giuliana Compagnucci e Marta Offidani.