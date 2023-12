Monumento e via dedicata alla veggente: "Pasqualina è rinata: ricordiamola così"

Civitanova, 24 dicembre 2023 – “Un monumento che segna la rinascita, perché oggi Pasqualina è rinata". Le parole dell’artista Alessandro Pizzuti spiegano il senso dell’opera che è stata inaugurata ieri mattina, insieme con l’intitolazione di una via alla nota chiaroveggente civitanovese Pasqualina Pezzola, scomparsa nel 2006 all’età di novantasette anni, ma rimasta nelle memoria dei più.

Il monumento a Pasqualina Pezzola realizzato da Alessandro Pizzuti

Amministratori, autorità civili e militari ma anche diversi cittadini, tra cui i familiari della Pezzola, hanno preso parte alla cerimonia che si è svolta ieri mattina, nel tratto di strada compreso tra via del Casone e l’intersezione con via Dante Alighieri, a pochi passi dall’abitazione in cui abitava la stessa "Montesanta".

La serigrafia realizzata da Pizzuti è posta sopra un grande masso, prelevato da una cava di Acquasanta Terme.

"Non ho voluto stravolgere la sua immagine – ha affermato il giovane artista –, perché credo che il ritratto debba rimanere fedele e riuscire a tirar fuori l’animo di chi si rappresenta. Nel retro, ho disegnato un albero della vita stilizzato, che simboleggia la nascita e la rinascita di una persona: oggi Pasqualina è rinata e spero sia ricordata per sempre, dalle future generazioni e da tutte quelle persone che ha aiutato e fatto rinascere".

"Vorrei ringraziare – le parole del consigliere Giorgio Pollastrelli - i colleghi consiglieri che hanno voluto fortemente questa giornata e quest’opera e la Giunta che ha dato sostegno ad un’iniziativa della commissione toponomastica. Un grazie particolare a Gismondi, che oltre ad essere un consigliere comunale di questo quartiere, è anche l’architetto che ci ha aiutati a capire come realizzare un’opera rispettosa della persona".

"Pasqualina – ha detto la nipote Donella Pezzola – ha dato lustro alla città, la sua casa è stata meta di tanti illustri personaggi, della cultura e delle letteratura, di poeti, scrittori, giornalisti, studiosi di parapsicologia, personaggi dello spettacolo e della politica. Ha profondamente amato la propria famiglia, dandoci una visione della vita più morale, onesta e sana".

Nel suo intervento, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha menzionato Isidoro Sparnanzoni (anch’egli presente all’appuntamento), autore, insieme a Stefano Petracci, del libro ‘Pasqualina la Montesanta’, pubblicato nel 2008. "Ricordo perfettamente – ha concluso il primo cittadino – quando qui si vedevano auto in fila e pullman da tutta Italia. Posizionare quest’opera vicino alla sua casa significa lasciare un segno indelebile, così come lei ha fatto nella nostra comunità".