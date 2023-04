Civitanova, trovato un ordigno bellico in via Capuana

Civitanova, 3 aprile 2023 – Allarme bomba in via Capuana, a Civitanova. È scattato intorno alle 15.30 di oggi, in un terreno adiacente a casa di Fausto Morichetti, imprenditore calzaturiero morto alcuni anni fa.

Sembra che uomo stava effettuando l’aratura del terreno, su cui fino a qualche tempo fa si svolgeva l’attività di addestramento per cani, quando ha urtato un contenitore con dentro l’ordigno di piccole dimensioni. Parrebbe di natura bellica, risalente presumibilmente alla seconda guerra mondiale, almeno questa la prima valutazione, in attesa che arrivino gli artificieri di Ancona.

Le indagini sono in mano al commissariato di polizia che ha chiesto la collaborazione della polizia municipale di Civitanova intervenuta per chiudere il traffico in quel tratto di via Capuana.