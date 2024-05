"Ha preso tutti i soldi del mio risarcimento"

Civitanova, 10 maggio 2024 – Accusata di essersi tenuta il risarcimento per l’incidente di un cliente, è sotto processo la civitanovese Cristina Marotti.

L’episodio, ancora tutto da chiarire in tribunale, sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2020, ed è stato denunciato dal settantenne di Potenza Picena. Il 28 luglio del 2018 l’uomo aveva avuto un incidente a Civitanova in scooter, per il quale era stato portato in ospedale. Per avere il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti, il 70enne si era rivolto a una consulente di infortunistica stradale, Cristina Marotti, che aveva uno studio dedicato a questa attività.

In seguito alle trattative con l’assicurazione, al pensionato sarebbero dovuti arrivare 17mila euro. Ma con una serie di accordi, Marotti si sarebbe fatta accreditare sul proprio conto corrente il risarcimento pattuito, e poi per il pensionato sarebbe diventata irraggiungibile.

Nonostante lui tentasse di contattarla, non sarebbe mai riuscito a ottenere la somma che gli spettava. Così alla fine il potentino si è rivolto allo studio Formica e ha denunciato la civitanovese, finita sotto processo con l’accusa di appropriazione indebita aggravata.

Ieri mattina per lei in tribunale a Macerata si è aperto il processo. Il giudice Roberto Evangelisti ha fissato la prossima udienza per iniziare ad ascoltare i primi testimoni dell’accusa, che saranno citati dal pubblico ministero Stefano Lanari.

Anche l’imputata però, difesa dall’avvocato Mauro Chiariotti, potrà dare la sua versione dei fatti e spiegare come siano andate le cose. Marotti ha già avuto un altro procedimento analogo, ma la donna ha sempre assicurato la massima correttezza del suo comportamento nel fornire assistenza per gli incidenti stradali.