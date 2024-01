"Dammi 6mila euro o ti sfregio con l’acido": condannato

Civitanova, 10 gennaio 2024 – “Se non mi dai 6000 euro ti sfregio con l’acido". È con questa terribile minaccia che aveva terrorizzato un uomo di Civitanova per giorni, fino a quando la vittima, esasperata, si era rivolta ai carabinieri, che avevano teso una trappola all’estorsore e l’avevano arrestato in flagranza di reato. Per questo motivo per un marocchino di 34 anni residente a Montegranaro è finito alla sbarra e, al termine del processo è stato condannato a tre anni di reclusione. Le indagini erano scattate a seguito della denuncia della vittima, che lamentava continue pressioni da parte del marocchino. Il 34enne aveva preteso la somma di 6000 euro in contanti, in particolare con la minaccia di sfregiare con l’acido l’uomo finito nel mirino. Le intimidazioni si erano fatte sempre più pressanti e, nel giro di pochi giorni, c’erano stati continui contatti telefonici e verbali con la solita minaccia: "Pagami quei soldi o ti faccio fare una brutta fine, ti sfregio con l’acido". Una volta verificata la situazione e raccolti tutti gli elementi utili all’indagine, i carabinieri avevano consigliato alla vittima di stare al gioco e di fissare un appuntamento. I militari dell’Arma in borghese, dopo un breve appostamento nel luogo dove sarebbe dovuta avvenire la consegna della somma di denaro, un bar di Civitanova, avevano atteso l’arrivo dell’estorsore e lo avevano arrestato in flagranza di reato subito dopo aver ricevuto i soldi dalla vittima.