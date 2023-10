Travolta dal treno, l’sos delle sorelle: "Aiutateci ad acquistare le protesi"

Porto Potenza (Civitanova), 17 ottobre 2023 – Ben 16mila euro sono stati raccolti per aiutare la civitanovese Francesca Troiani, una donna di 45 anni che a maggio scorso era stata travolta da un treno alla stazione di Porto Potenza. Lei era rimasta viva per miracolo, sebbene con tutti e quattro gli arti recisi.

Da lì è stata aperta una raccolta fondi per far sì che possa acquistare delle protesi di ultima generazione, in modo da rifarsi una vita. Sono state le due sorelle di Francesca, Giulia e Laura Troani, ad aver pubblicato sulla piattaforma online, "GoFundMe", un annuncio per sensibilizzare tutti grazie alla potenza del web sulla vicenda e trovare i soldi necessari, circa 100mila euro.

"Abbiamo deciso di creare questa campagna di raccolta fondi per aiutare nostra sorella Francesca – scrivono Giulia e Laura –, completamente amputata, a sostenere un importante percorso verso una nuova condizione di vita". E ieri pomeriggio, proprio il portale "GoFundMe", ha rilanciato la raccolta in corso. "Ora vorrebbe ricominciare a vivere – si legge sul sito –, soprattutto per sua figlia, ma ha bisogno di aiuto, le cure per la riabilitazione sono impegnative, inoltre, vorrebbe acquistare delle protesi speciali, più all’avanguardia, ma che hanno un costo elevato da sostenere". E ciò ha fatto breccia nel cuore di tanti concittadini.

"La solidarietà della comunità di Civitanova non si è fatta attendere e, al momento, sono stati donati oltre 16mila euro – si legge ancora nella nota –. In molti, infatti, hanno voluto compiere un piccolo, ma significativo gesto, oltre a lasciare messaggi di incoraggiamento per Francesca".

Sempre su «GoFundMe» sono apparse anche le parole di Francesca Troiani che ha raccontata la sua storia. "Quel giorno mi hanno porato d’urgenza in ospedale dove mi hanno salvato la vita dopo sette ore di intervento – spiega la stessa Francesca –. Ora dovrò mettere delle protesi alle gambe e alle braccia e questo pensiero mi spaventa molto. A oggi non posso far nulla da sola, neanche mangiare o bere, ho bisogno di assistenza completa. Quindi vi chiedo un aiuto per poter affrontare al meglio questa nuova condizione di vita".