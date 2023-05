Civitanova, Pd all’attacco: "Atac in utile, ma le tariffe rimangono uguali"

Civitanova, 7 maggio 2023 – Il bilancio 2022 dell’Atac chiude con un utile di 1.500.000 euro "ma nemmeno un centesimo è stato destinato alla diminuzione delle tasse dei civitanovesi". Lidia Iezzi, consigliere comunale del Pd, commenta i numeri approvati dall’azienda comunale che gestisce il servizio idrico, le farmacie, il trasporto pubblico, la pubblica illuminazione, le lampade votive e la distribuzione del metano. Tutti i settori hanno girato in positivo, meno quello del trasporto, dove tanto ha inciso l’aumento dei costi per l’acquisto del carburante.

Molto bene soprattutto l’idrico e per l’esponente dei Dem si spiega con la politica degli aumenti sulle bollette dell’acqua. "Parte del risultato della gestione ottenuto dalla società comunale – afferma – avrebbe potuto essere utilizzato per assorbire gli aumenti delle bollette dell’acqua le cui tariffe anche quest’anno subiscono un rincaro del 9%. Aumenti che sulla quota di utili dell’Atac valgono circa un milione di euro".

L’Atac è un salvadanaio importante per l’amministrazione comunale perché distribuisce i suoi utili riversandoli anche sulle casse di palazzo Sforza. Basti pensare che nel 2021 l’utile fu di quasi un milione di euro e anche in quel caso la partita più importante per generare conti in attivo fu giocata dagli incassi delle fatturazioni dell’acqua e dagli introiti del gas. "Diventa perciò evidente – sottolinea Iezzi – che è proprio mettendo le mani nelle tasche dei civitanovesi che Atac e amministrazione comunale realizzano la gran parte del risultato positivo, così da poter poi gestire queste somme per i giochi e i cotillon di palazzo".

"E la promessa – si chiede – di diminuire le tasse? Anche stavolta viene disattesa, tanto che nel bilancio di previsione generale dell’ente le tariffe e le tasse sono rimaste invariate. Neanche un centesimo in meno ad alleviare il peso delle bollette dell’acqua e degli altri tributi sull’economia delle famiglie civitanovesi, specialmente le più bisognose, per le quali la giunta ha previsto mesi fa uno stanziamento risibile, giusto le briciole".

Plauso della Iezzi "all’unica scelta sociale dell’Atac, con la delibera che destina 100.000 euro alla Croce Verde per l’acquisto di una nuova autoambulanza. Per il resto, e ancora per un altro anno, avanti a vantarsi di aver realizzato utili dopo aver aumentato le tariffe dell’acqua e con la faccia tosta di chi ha rimosso la promessa di abbassare le tasse".