Nuove assunzioni in vista all’Atac

Nuove assunzioni all’Atac di Civitanova per il 2023 e 2024. Lo prevede il piano programmatico del personale predisposto dalla società per azioni interamente partecipata dal Comune che ha bisogno di un farmacista a tempo indeterminato nel 2023, di un farmacista a tempo indeterminato nel 2024, che necessita poi di assunzioni di farmacisti a tempo determinato in via diretta, oppure con contratto di somministrazione per 30 mesi, per ferie, permessi o riduzione dell’orario di lavoro, inoltre di tre assistenti a bordo degli autobus Atac, con contratto part-time a tempo determinato. Una programmazione già sottoposta al Comune in quanto socio unico. L’amministrazione l’ha valutata e approvata e ora passerà al vaglio dell’assemblea della società Atac e poi potrà essere dato il via libera al reclutamento del personale. Per informazioni telefonare allo 0733.817408 (sede Atac) oppure consultare il sito www.atac-civitanova.it al link ‘Selezione del personale’.