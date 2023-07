A Imola sfreccia la solidarietà Sfera, Luchè e Shiva in autodromo

Il tempio dei motori e della musica rock apre le porte, almeno per una sera, ai protagonisti della scena urban italiana: tutti uniti per la prima volta in un grande evento benefico. Mancano ormai pochi giorni al festival Imola Summer Sound per la Romagna dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sabato 29 luglio i nomi più importanti del rap e della trap nostrani si esibiranno nel paddock 2 del circuito a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

L’evento nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta (foto), Luchè e Shiva, che avevano programmato il loro concerto a Imola lo scorso 7 luglio ma hanno cambiato i loro piani dopo l’emergenza maltempo, di riunire amici e colleghi in un’unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Il ricavato dalle vendite dei biglietti verrà infatti devoluto alla Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

I cancelli apriranno alle 16. A partire dalle 17.30 si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione in beneficenza. Previste sette ore di musica dal vivo, con il gran finale affidato a Sfera (atteso on stage alle 23) che chiuderà l’evento dopo le esibizioni di Shiva (21.15) e Luchè (22.05). Nel corso della giornata, protagonisti sul palco anche Geolier e Massimo Pericolo. E poi ancora tanti giovani artisti destinati a scalare le classifiche: Axell, Bigmama, Digital Astro, Ele A, Finesse, Sethu e Tony Boy.

I biglietti sono disponibili su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket e Boxer. Le tipologie: posto unico 48,30 euro; pit 69 euro; terrazza 230 euro incluso accesso a una postazione sopraelevata nelle vicinanze del palco e quattro drink omaggio.

Radio Ufficiale Radio 105. Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Media partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Con il supporto di Radio Bruno.

Attesi oltre 10mila gli spettatori. Dieci le aree di sosta previste. Grazie alla partnership tra Trident music e il marchio Eventi in bus, pullman in partenza o in transito da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino e Veneto. A fine concerto, partira nno da Imola tre treni speciali: due diretti a Bologna e uno a Rimini, con quest’ultimo convoglio che proseguirà fino a Pesaro.

"L’idea è ringraziare e omaggiare quelle migliaia di giovani da tutta Italia che nelle scorse settimane hanno preso a cuore la Romagna e tutte le zone colpite dall’acqua – commenta il sindaco Marco Panieri –, impegnandosi senza sosta e con passione nel fango, nelle case e nelle strade. Una serata di musica che sarà sicuramente apprezzata dalle giovani generazioni".

Enrico Agnessi