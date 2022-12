Frecce Tricolori 2023, si torna a volare in Emilia Romagna e Marche: ecco quando

Bologna, 29 dicembre 2022 - Per l’Aeronautica Militare il 2023 sarà davvero speciale, in quanto festeggerà il centenario della sua fondazione. In questa particolare ricorrenza non mancheranno i bellissimi air show delle Frecce Tricolori che il prossimo anno, ormai alle porte, sorvoleranno diverse località italiane mostrando tutta la loro abilità ed emozionando il pubblico.

Frecce Tricolore 2023: quando in Emilia Romagna e Marche

Il calendario degli eventi è stato appena divulgato dall’Aeronautica e vedrà impegnata la Pattuglia Acrobatica Nazionale, eccellenza italiana invidiata ed ammirata in tutto il mondo. In Emilia Romagna e Marche, rispetto al 2022, ci saranno meno appuntamenti quest’anno; ma ciò non significa che saranno meno emozionanti.

La prima data sarà per le Marche. Il programma delle manifestazioni aeree della Pan, infatti, farà mettere il cerchio sulla data del 4 giugno per godere dello spettacolo sul litorale di San Benedetto del Tronto. La data successiva sarà la volta dell’Emilia Romagna, con l’ormai tradizionale appuntamento sul litorale di Rimini, fissato nell’11 giugno.



Frecce Tricolore 2023: calendario completo

7 maggio 2023: litorale Andora (Sv)

13 maggio 2023: litorale Marina di Pietrasanta (Lu)

14 maggio 2023: litorale Marina di Pisa

21 maggio 2023: litorale Cagliari

28 maggio 2023: aeroporto L’Aquila “Preturo”

4 giugno 2023: litorale San Benedetto del Tronto (Ap)

11 giugno 2023: litorale Rimini

25 giugno 2023: litorale Policoro (Mt)

2 luglio 2023: litorale Pozzuoli (Na)

9 luglio 2023: litorale Lignano Sabbiadoro (Ud)

23 luglio 2023: Sicilia

30 luglio 2023: litorale Reggio Calabria

2 agosto 2023: litorale Grado (Go)

6 agosto 2023: aeroporto Foligno (Pg)

27 agosto 2023: litorale Giovinazzo (Ba)

2 settembre 2023: litorale Jesolo (Ve)

10 settembre 2023: lungolago Desenzano del Garda (Bs)

16 settembre 2023: aeroporto Vercelli “C. Del Prete”

17 settembre 2023: aeroporto Torino “Aeritalia”

24 settembre 2023: aeroporto Trento “G. Caproni”