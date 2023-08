Superluna blu spiegata dall’esperto, l’orario migliore per vederla oggi e domani

Bologna, 30 agosto 2023 – Dopo il granchio blu arriva la luna blu. Il 31 agosto ci sarà la seconda luna piena di agosto, la prima si è verificata il primo agosto scorso. A parlarne è l’astrofisico Romano Serra, cofondatore dell’Osservatorio comunale e del planetario - Museo del cielo e della terra di San Giovanni in Persiceto.

Luna piena: ogni quanto

"Il periodo sinodico – spiega Serra -, cioè il tempo che impiega la luna a percorrere la sua orbita attorno alla Terra, avendo come riferimento il sole, è di 29 giorni e mezzo. Con questo si può dire che tra una lunazione (esempio luna piena) e la corrispondente successiva, intercorrono 29,5 giorni cioè, 29 giorni e 12 ore circa. E, precisamente, se consideriamo non le fasi lunari ma la posizione della luna nelle costellazioni vedremo che la luna, invece, ritorna nella stessa costellazione dopo 27 giorni e 7 ore circa (periodo sidereo). Ciò perché la luna ruotando attorno alla Terra ruota anche attorno al sole".

Superluna blu: perché si chiama così

E l’esperto continua: "Dato che agosto ha 31 giorni si può comprendere come in questo mese si verificano due lune piene, visto che la prima c’è stata proprio il primo di agosto. In più la luna si troverà anche al perigeo, cioè nella posizione in cui è più vicina alla Terra (356.000 chilometri circa). Questo fatto consente di attribuirle il nome di ‘Luna blu’. Luna blu è un modo di dire anglosassone ‘once blue moon’, come da noi si dice, per esempio, ‘ogni morte di Papa’, per indicare una cosa che succede raramente".

In buona sostanza, la luna blu si forma ogni 2,54 anni circa, infatti e considerando che un anno è composto da 12 mesi si può dire che ci sono 12 lune piene. Tuttavia, considerando che la durata di un mese mediamente è di 30,5 giorni la luna si trova (nella stessa posizione) avanti di un giorno ogni mese rispetto al precedente.

"Infatti – prosegue Serra - ogni 2,54x12= 30,5 e questo risultato ci fa capire che ogni 2 anni e mezzo circa, l’anno corrente avrà 13 lune piene, quindi una luna blu. E questa super luna avrà un prologo: infatti mercoledì 30 agosto, verso le 22, la luna si troverà di circa 3 gradi sotto al pianeta Saturno".

Superluna blu: dove vederla a Bologna

A Persiceto la sera del 31 agosto, alle 21, nel planetario - Museo del cielo e della terra, si terrà l’incontro dal titolo ‘Il dono della luna’ in cui, oltre ad osservazioni della luna blu, del cielo (Saturno compreso), verranno, proposte diverse informazioni, curiosità e così via del nostro satellite naturale.

"In questi giorni – aggiunge infine l’astrofisico - ci sono le condizioni per osservare, prima del sorgere del sole, la cometa Nishimura. Si tratta di un astro chiomato al limite tra le costellazione deli Gemelli e quella del Cancro. Tuttavia, l’osservazione sarà molto difficoltosa. Questo perché la finestra di visibilità tra la luminosità della cometa, sopra la luminosità del fondo cielo, sarà di qualche decina di minuti".