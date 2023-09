Superluna blu, quando sarà la prossima?

Bologna, 1 settembre 2023 - La superluna blu (che però non è di quel colore) ha tenuto svegli in molti - amanti dell'astronomia e non solo - che nella notte del 30 e 31 agosto hanno voluto ammirare il nostro satellite in tutto il suo splendore.

Le prossime lune blu

Ma quando potremo vedere un'altra luna blu? Per la prossima Superluna bisogna attendere il completamento del mese lunare appena iniziato, che culminerà con la Luna del Raccolto del 29 settembre 2023. Questa sarà anche l'ultima luna blu del 2023: per la successiva bisognerà attendere parecchio: fino al 19 agosto 2024. Ricordiamo che si dice Superluna quando in un mese si verificano due lune piene.

Perché la superluna non è blu

In realtà neppure un'ombra azzurra s'aggiunge alla Superluna. Luna blu è infatti soltanto un modo di dire: il gergo è anglosassone, si dice 'once blue moon' per indicare un fenomeno che si ripete con un intervallo di tempo molto lungo, un po' come noi diciamo 'a ogni morte di Papa'. La Superluna si forma quasi ogni 3 anni, per la precisione ogni 2,54 anni.