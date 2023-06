Umberto Tozzi Forever "Cantate assieme a me"

Grande ritorno stasera al Ferrara Summer Festival di Umberto Tozzi, icona internazionale della musica che salirà sul palco alle 21 per far cantare tutti, attraversando le generazioni. Dopo l’enorme successo di 40anni che Ti amo, e quello ottenuto con le date live all’estero, registrando il tutto esaurito in Australia e in Belgio, Tozzi arriva anche a Ferrara con il nuovo tour estivo Gloria Forever, con i suoi più grandi successi.

Umberto Tozzi, che spettacolo farà vivere al pubblico?

"Gloria Forever è un tour che sto portando in giro per il mondo ormai da 2 anni. Siamo stati in Canada, America, Australia, Belgio, Francia, Austria, Svizzera, Lussemburgo e finalmente ora portiamo lo spettacolo in Italia. Saranno 2 ore di concerto con tutti i brani più importanti della mia carriera con qualche chicca che ho voluto aggiungere in scaletta".

Che messaggio vuole dare al pubblico con questo tour?

"Vorrei fare vivere due ore di spensieratezza e divertimento. Ripercorreremo periodi storici irripetibili. Ci sarà tanto da cantare".

Molti suoi brani sono intramontabili: cosa serve a una canzone per essere immortale?

"Oltre al talento, un pizzico di genialità e intuito, serve tanta fortuna, io ne ho avuta molta, mai avrei creduto che un mio brano potesse passare le frontiere di Chiasso e invece... ".

A Ferrara a viene spesso: ci può raccontare questo legame?

"Ho sempre amato il pubblico di Ferrara. Conosco molte persone e ci ho lavorato spesso ma soprattutto tanti dei musicisti sono della zona... quindi per noi è un po’ come suonare a casa nostra. Due anni fa, quando feci il mio concerto in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, tra l’altro durante un periodo molto difficile, con ancora restrizioni di pubblico e mascherine, rimasi estasiato dalla bellezza di luogo. Sono molto contento di tornare a suonare per il Summer Festival, questa volta però con tutta la mia band e potendo vedere il viso del pubblico".

Tra i suoi musicisti, uno storico è ferrarese, per l’esattezza di Cento, ed è Ricky Roma.

"Ricky é un batterista bravissimo, ormai fa parte della famiglia così come tutti gli altri componenti della band. Siamo insieme da più di 20 anni, giriamo il mondo e il rapporto è di stima e fiducia".

Cosa vuol dire per un artista festeggiare una così lunga carriera?

"Vuol dire avere un grande fortuna. Avere tre generazioni che cantano le tue canzoni è il più bello dei riconoscimenti".

Nel panorama italiano vede un suo erede?

"Auguro a tutti i giovani una carriera longeva, auguro loro di poter realizzare i loro sogni e fare questo mestiere per tutta la vita".

Laura Guerra