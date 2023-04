Elia Meta, la sorella gemella Sara: “Sotto quella valanga se ne va una parte di me”

Forlì, 15 aprile 2023 – Elia Meta, 37 anni, cresciuto nella casa famiglia Della Corna di Santa Maria Nuova di Bertinoro, finanziere in servizio nella caserma di Entreves, una frazione di Courmayeur, è morto giovedì travolto da una slavina nella zona del Gran Paradiso, in Val di Rhemes, Val d’Aosta; l’incidente si è verificato verso le 14, sotto la punta Goletta, a 3.250 metri di altitudine, nei pressi del Col de la Tsanteleina, quasi al confine con la Francia. Meta era in escursione per un corso per guida alpina assieme ad altre persone. Morti altri due allievi del corso: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, di Bormio; e Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher; è invece riuscito a salvarsi invece l’istruttore, Matteo Giglio, 49 anni.

Elia Meta con la sorella gemella Sara. A sinistra, un soccorso alpino

I corpi dei tre sono stati recuperati solo ieri mattina. I quattro sono stati travolti dalla massa di neve dopo la salita in quota con le ‘pelli di foca’; stavano scendendo quando il ripido pendio si è staccato sotto ai loro sci ed è crollato a valle. Giglio, guida alpina valdostana, è riuscito a dare l’allarme un’ora dopo. La procura ha aperto un’inchiesta: nell’alta Val di Rhemes il pericolo valanghe in questi giorni è ‘marcato’, indice 3 su una scala di 5 punti.

Il ricordo della sorella gemella

Elia non ce l’ha fatta. La notizia della slavina era arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì. Ma per tutta la notte in famiglia avevano sperato e creduto al miracolo. Ritrovare il sorriso di Elia. Ma tutto è andato perduto ieri all’alba. "Lascia un vuoto incolmabile – dice la sorella gemella di Elia, Sara –, una vera e propria lacerazione di una parte di me".

I due gemelli erano nati a Ravenna, poi affidati a soli 5 mesi di vita alla casa famiglia di Francesco e Mariella Della Corna nella campagna di Santa Maria Nuova di Bertinoro. "Siamo cresciuti insieme – racconta la sorella –, noi e gli altri fratelli, fino all’età adulta. Poi abbiamo preso le nostre strade. Elia ha partecipato al concorso in Marina e lo ha vinto. Dopo un anno lo ha replicato, aggiungendo quello per la Guardia di Finanza: li ha superati entrambi e ha scelto quest’ultima specializzandosi nel soccorso alpino. Era la sua passione".

Da qui il trasferimento a Courmayeur. "Dove ha conosciuto quella che sarebbe poi diventata sua moglie – continua Sara –. Si sono sposati nel 2017 a Santa Maria Nuova e hanno un bellissimo figlio di 5 anni". Elia era in escursione per la fase finale del corso da Guida Alpina.

La mamma: amava il suo lavoro

"Erano tutti esperti – spiega la madre, Mariella, riferendosi a Elia e ai due aspiranti guide alpine –. Era un’attività che stava iniziando a svolgere privatamente con delle associazioni: gli piaceva tantissimo. Al suo lavoro era molto attaccato e lo faceva bene, scrupolosamente. Solo che purtroppo è arrivata questa frana. Non è colpa di nessuno: sono quelle frane non previste e loro ci sono rimasti proprio sotto. Quello che era davanti, la guida, si è salvato perché era ai margini".

La moto e la Romagna

Il percorso da guida alpina Meta lo aveva iniziato da alcuni anni "Era arrivato all’ultimo step – conferma il fratello maggiore, Mattia Della Corna, insegnante e consigliere comunale di Bertinoro –. Era ormai guida alpina a tutti gli effetti. Nella sua carriera ha svolto tantissimi soccorsi a salvataggi di persone in montagna". La comunità di Santa Maria Nuova e di tutto il bertinorese è sconvolta, anche perché Meta era stato educatore in parrocchia. "Era un appassionato di bicicletta e moto, da buon romagnolo – continua Mattia Della Corna –. Un grosso pezzo del suo cuore è sempre rimasto aggrappato alla Romagna, lo diceva sempre".

Dopo il diploma al Comandini di Cesena e prima di partire per la Marina, Meta aveva trovato lavoro come meccanico in una concessionaria del cesenate. Mancava dalla sua Romagna da circa 10 anni, ma l’affetto delle persone è rimasto intatto e tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia Della Corna. Il sindaco di Bertinoro Gessica Allegni ha inviato un messaggio di cordoglio.