Valanga in Val d’Aosta, chi era Elia Meta Della Corna, il finanziere travolto e ucciso

Bertinoro (Forlì-Cesena), 14 aprile 2023 – All’alba è arrivata la notizia che non lascia più speranze: sono stati trovati i corpi senza vita delle aspiranti guide alpine travolte da una valanga nell'alta val di Rhêmes, in Valle d’Aosta.

Tra questi c’era anche Elia Meta Della Corna, 38 anni, finanziere in servizio alla caserma di Entrèves. Da circa 10 anni viveva sulle Alpi. Era nato a Ravenna, ma era poi cresciuto e vissuto a Santa Maria Nuova, frazione di Bertinoro (Forlì-Cesena). Dopo aver frequentato l'Istituto professionale "Comandini", Elia è entrato in Marina e quindi nella Guardia di finanza, specializzandosi nel soccorso alpino.

Il doppio cognome indica che era stato affidato da piccolissimo, insieme a una sorella gemella Sara, alla famiglia Della Corna, molto conosciuta in paese, attivissima nel campo della solidarietà. Per dare un’idea: subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la famiglia Della Corna si è attivata per dare una mano, mettendo a disposizione dei profughi la casa di Santa Maria. Il cuore grande di Francesco e Mariella Della Corna li ha portati negli anni - dopo aver messo al mondo tre figli naturali - a prendersi cura di moltissimi giovani, fino a 19 persone insieme, nella casa di via Bagalona: giovani in affido, anziani rimasti soli, minori in fuga da ambienti difficili.

Il fratello Mattia è consigliere comunale d’opposizione a Bertinoro. Elia, che lascia un figlio di 5 anni, voleva diventare guida alpina-maestro di alpinismo. Enorme sconcerto nel suo paese d’origine.