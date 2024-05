Ex Conad ancora gratis per aiutare i Romiti

La Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad ha rinnovato il comodato d’uso gratuito degli spazi dell’ex Conad Cava di via Conca 22 alla parrocchia di Santa Maria del Voto dei Romiti. Si tratta di un ampio spazio già messo a disposizione della Parrocchiale dei Romiti per tutte le necessità emerse attraverso l’ascolto e la relazione di aiuto promosse dal Centro di Ascolto parrocchiale: in particolare saranno utilizzati per stoccare alimenti, beni di prima necessità e non solo, da destinare a tutte le famiglie del quartiere colpite dall’alluvione in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro.

Don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, ha ringraziato la Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad a nome di tutta la comunità per l’importante atto di generosità e per la sensibilità dimostrata in un momento così difficile per tutto il quartiere così duramente colpito dall’alluvione.