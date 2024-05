Solidarietà dai friuliani al nostro Appennino

Il Comune di Bagnaria Arsa (Udine) ha consegnato a Santa Sofia 4.500 euro come segno di vicinanza per l’alluvione del maggio 2023. La sindaca del comune friulano Elisa Pizzamiglio, parte della giunta e le associazioni con in testa il gruppo alpini, sono stati ricevuti dal sindaco Daniele Valbonesi e dai consiglieri comunali Lorenzo Bellini e Franco Falancia, il Gruppo Alpini Alto Bidente e il Soccorso Alpino. "Un ringraziamento particolare va al consigliere Bellini e all’assessore Cristiano Tiussi di Bagnaria Arsa – ha commentato il rimo cittadino – che hanno creato il contatto tra le amministrazioni e alla comunità di Bagnaria Arsa che ha organizzato una raccolta fondi che poi è stata devoluta al nostro Comune. Oltre alle risorse, preziose, è stata commovente la vicinanza che dimostra la forza di una terra, quella friulana, che ha vissuto momenti difficili come il terremoto del 1976 ed è sempre pronta ad essere generosa con chi ha bisogno a seguito di emergenze come questa toccata alla Romagna".

o.b.