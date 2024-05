Le sfide dell’avicoltura. Valli, nuovo stabilimento in funzione a Villa Selva

Da Galeata a Villa Selva. Dopo 68 anni di storia e di successi l’azienda Valli, eccellenza nella produzione di impianti all’avanguardia per l’allevamento avicolo – galline ovaiole, polli da riproduzione e da carne –, continua a crescere e lo fa aprendo un nuovo moderno stabilimento di 7.200 metri quadri coperti nella zona industriale della città; stabilimento inaugurato ieri mattina alla presenza di 250 fra clienti e partner provenienti da tutto il mondo e delle principali autorità locali civili e religiose, fra cui il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Paola Casara, la sindaca di Galeata Francesca Pondini, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e il vescovo, mons. Livio Corazza.

Per Valli è una tappa significativa nel suo percorso di crescita. Un’azienda che ogni anno ‘accasa’ cinque milioni di galline in 58 Paesi in tutti i continenti. Oggi come 68 anni fa, ‘know-how’ e spinta all’innovazione fanno di Valli un punto di riferimento nel mondo per le soluzioni per il comparto avicolo, forte di una storia e di un’esperienza di oltre 5.000 impianti realizzati negli anni. Oggi sono 28 le linee proposte agli imprenditori agricoli, frutto di una costante attività di ricerca e di sviluppo che ha portato l’azienda a vedere riconosciuti 12 brevetti in Europa.

I risultati degli ultimi anni confermano una solida crescita grazie all’affermazione all’estero (la quota export è vicina al 95%), con un incremento progressivo dei ricavi di circa il 50% nell’ultimo biennio. E proprio per sostenere questo ritmo di crescita, entro la fine del 2024 Valli ha in programma di inserire una decina di nuove figure che porteranno le persone assunte, dall’età media inferiore ai quarant’anni, a quota 90.

Ed è nell’ambito di questi progetti che è stato indispensabile il trasferimento in una nuova sede per esigenze logistiche e produttive. Valli infatti non vuole abbandonare il cuore del distretto avicolo nazionale dove opera, affidandosi da sempre a una rete di imprese del comparto tra la valle del Bidente e del Savio.

"Numerose sono le sfide che il nostro settore si trova oggi ad affrontare – dice Francesco Verdi, amministratore delegato di Valli –, per effetto innanzitutto delle politiche comunitarie. Stiamo seguendo con grande attenzione le attuali direttive europee come quelle sulle emissioni industriali e sugli imballaggi, oltre al tema sempre caldo della gestione della pollina, concime naturale ad alto potere energetico. Da sempre Valli – che nel 2019 ha aperto la compagine societaria a GroupDC, colosso belga dell’agrifood e che ha visto crescere il fatturato oltre i 60 milioni – realizza i propri impianti ponendo al centro un approccio ‘one health’ che tiene in notevole considerazione la salute globale di persone, animali e ambiente. E che quindi guarda al benessere delle galline e delle altre specie di pollame – conclude Verdi –, perché il benessere animale e quello umano sono inevitabilmente interconnessi".

La festa per Valli proseguirà anche oggi con una giornata interamente dedicata ai dipendenti, al centinaio di collaboratori che insieme alle loro famiglie potranno ritrovarsi nella nuova ‘casa’ tra giochi, musica e buona tavola.