In ricordo di Marco Biagi, un premio per la solidarietà. “La sua memoria rivive nel bene”

Bologna, 19 marzo 2025 – Nel giorno del ricordo, nel giorno della festa del papà in cui un papà – Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Nuove Br nel 2002 a Bologna – fu tolto ai suoi figli, un dolore che non si cancella si trasforma, ancora una volta, in costruzione, speranza, prospettiva. La direzione di QN e il Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia, per il 2026 istituisce il ‘Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale’. Tutto ciò avviene, non a caso, a pochissimi giorni dal 140esimo compleanno de il Resto del Carlino, che cade il 21 marzo.

Marco Biagi, oltre a essere stato un nostro collaboratore, ha lasciato un’eredità incancellabile: “Siamo contenti che la memoria di Marco possa vivere nel segno positivo e concreto di chi opera per il bene degli altri”, dice la famiglia. Il ‘Premio Marco Biagi-il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale’, che torna dopo alcuni anni di sospensione, ha lo scopo di valorizzare le associazioni senza fine di lucro (onlus) operanti nei Comuni di Bologna e Modena che, per gli obiettivi che si propongono e per le attività svolte, si sono particolarmente distinte nell’assistenza (sociale e sanitaria) e nella formazione di persone e categorie svantaggiate con particolare attenzione a i giovani e alle donne.

Il premio, in particolare, si propone di evidenziare tutte quelle realtà associative che si impegnano nella formazione specifica entrare e rimanere nel lavoro. Sono istituiti quattro premi, rispettivamente due per ogni provincia, dedicati alla platea femminile e giovanile. Sono esclusi dal bando i partecipanti alle precedenti edizioni del premio che sono stati ritenuti vincitori. Le associazioni possono segnalare la propria attività e proporre la loro candidatura entro e non oltre il 31/12/2025, indirizzando per posta a: Segreteria Organizzativa Premio Marco Biagi - via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna, oppure per posta elettronica a: premiobiagi2026@monrif.net.

Ci sarà spazio anche per i nostri lettori. Si accettano come candidature anche le segnalazioni dei lettori che fossero a conoscenza di associazioni che svolgono attività meritorie attinenti con le motivazioni e finalità del premio. La commissione giudicatrice è presieduta da Agnese Pini, direttrice de il Resto del Carlino e delle altre testate del nostro gruppo. I membri della giuria verranno comunicati entro l’1 settembre 2025. I premi e i riconoscimenti dell’edizione del Premio verranno comunicati e assegnati in occasione del prossimo anniversario dell’assassinio di Biagi. Per info basterà collegarsi al sito www.ilrestodelcarlino.it

Oggi sarà una lunga giornata di appuntamenti dedicata al 23esimo anniversario della scomparsa. Si parte alle 12 a Pianoro al nuovo parco Marco Biagi e poi alle 15.30 a San Lazzaro; alle 17, invece, in piazzetta Marco Biagi verranno deposti una corona e dei fiori in suo onore. A seguire la messa alla chiesa di San Martino (18.30) e, alle 19.50, la biciclettata dalla stazione fino a casa Biagi, ripercorrendo il tragitto che il giurista era solito prendere per rientrare nella sua abitazione. A Modena, oggi e domani, studiosi e studiose provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali sul mondo del lavoro e sulle sfide poste dalle trasformazioni in corso, grazie alla Fondazione Marco Biagi e a Unimore.