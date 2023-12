Schianto poco dopo la mezzanotte in via Mezzofanti a Bologna: grave un 63enne

Bologna, 30 dicembre 2023 - Grave incidente poco dopo la mezzanotte di ieri, in via Giuseppe Mezzofanti, quartiere Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si è schiantata per cause ancora da accertare, contro il cancello pedonale di un’abitazione. Alla guida un uomo di 63 anni residente in città che, dopo l’impatto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Al momento, è ricoverato in prognosi riservata nella Rianimazione del nosocomio cittadino. Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Il lavoro della polizia locale servirà a fare chiarezza sulla dinamica che ha portato allo schianto, sembrerebbe infatti che il sessantatreenne abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri veicoli.