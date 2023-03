Labbra screpolate e secche d’inverno e d’estate: cause e rimedi

Labbra perennemente screpolate? Ecco le cure e i rimedi

Bologna, 4 marzo 2023 – Il freddo e il vento non fanno mai piacere, si sa. Ma spesso ci si dimentica che una delle zone che più soffrono questi agenti atmosferici sono le labbra. Cerchiamo di capire le cause della loro fragilità e scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul loro alleato più prezioso, il burrocacao.

Una struttura delicata

Le nostre labbra sono una zona delicata. La nostra pelle ha uno strato esterno formato da cellule morte denominato strato corneo; nelle labbra, tale strato è più sottile e meno resistente. Ecco spiegato anche il motivo del loro colore di un rosa più vivo: sono i capillari sottostanti che si vedono in trasparenza in maniera più chiara del resto della pelle. Altra caratteristica che le differenzia dalla cute in generale è l’assenza di peli e di ghiandole sudoripare: due fattori di protezione che mancano, e che sono sostituiti da un film idrolipidico normalmente prodotto dalle labbra e dalla costante umidificazione meccanica compiuta dalla nostra lingua e dal vapore acqueo del nostro respiro.

Questione di idratazione

Insomma, le labbra hanno un costante bisogno di essere tenute umide, non solo dall’esterno, ma anche e soprattutto dall’interno, con una adeguata idratazione. Il primo passo dunque è mantenersi idratati a dovere bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno e assumendo giuste quantità di verdura e frutta quotidianamente. Purtroppo però ci sono condizioni in cui il nostro corpo non riesce a far fronte: parliamo di giornate dal clima freddo e ventoso (ma anche, in estate, caldo e secco). Le basse temperature unite al vento tendono a far evaporare velocemente l’umidità delle labbra, inaridendole e causando dolorose screpolature e irritazioni, che altro non sono che fessure profonde tra le cellule dello strato corneo che arrivano fino alle sottostanti cellule vive, cui non riusciamo a porre rimedio solo con la nostra idratazione.

Un prezioso alleato: il burrocacao

Ecco dunque un alleato davvero fondamentale per le nostre labbra è un prodotto cosmetico tanto comune quanto a volte sottovalutato: il burrocacao. Esistono diversi tipi di unguento, la cui forma più comune è in stick rigidi simili al rossetto. Non tutti i burrocacao sono uguali: possono essere fatti con ingredienti diversi, arricchiti o meno di coloranti o profumi o particolari sostanze lenitive. Alcuni sono più fluidi e sono da applicare con un dito, venendo distribuiti in barattolini o tubetti. Il termine burrocacao è in realtà una generalizzazione, perché molti prodotti in realtà non contengono il burro di cacao, ma altri grassi: sarebbe più corretto chiamarlo balsamo per labbra.

Formati e caratteristiche

Per motivi igienici e pratici il formato più noto è quello in tubetti retrattili da 4 o 6 ml circa. La quantità sembra tanta, ma chi lo usa correttamente per tutto il periodo invernale sa che si esaurisce in fretta. D’altra parte, dosi più grandi non sono consigliabili per evitare che il prodotto possa restare troppo tempo inutilizzato, seccarsi o ossidarsi. I balsami per labbra hanno come caratteristica comune l’avere una consistenza abbastanza solida a temperatura ambiente, in quanto non devono colare ma rimanere il più possibile adesi alle labbra dopo l’applicazione. Gli ingredienti più usati sono solitamente burri o oli vegetali, legati a paste addensanti. Un abbinamento classico è burro di cacao e cera d’api, il burro di cacao infatti è un ottimo emolliente ed è solido a temperatura ambiente, lasciandosi applicare facilmente al contatto con le labbra, lievemente più calde; la cera d'api invece è idratante e forma una pellicola isolante che fa da barriera al freddo, al vento e impedisce all’umidità di evaporare.

Burro di karité e olio di argan

Tra gli elementi alternativi da applicare per proteggere le labbra troviamo il burro di karité e l’olio di argan, per la partepiù isolante la paraffina. Molte ditte, industriali o erboristiche, aggiungono poi oli essenziali, mentolo, principi attivi antisettici, aromi sintetici, profumi, sostanze idratanti, filtri solari. Gli unguenti possono essere realizzati anche da farmacie e erboristerie artigianali, con aromi scelti da noi, costituendo un'alternativa a quelli della grande distribuzione.

Applicazione e durata

I burrocacao hanno una data di scadenza riportata sulla confezione, spesso molto lunga, per essere usati anche per due o tre inverni o estati successivi. Va detto comunque che anche dopo la data di scadenza, il burrocacao non nuoce alla salute, ma i componenti possono ossidarsi, cambiare consistenza e dunque non essere più applicabili nella maniera desiderata. Il balsamo labbra bisogna applicarlo prima di esporsi agli agenti dannosi (freddo, vento, sole o caldo che siano), quando si è ancora al chiuso, e ripetere l’applicazione ogni volta che si mangia qualcosa, perché durante la masticazione viene spesso ‘raschiato’ dal cibo che si addenta. La permanenza sulle labbra, senza mai toccarlo, dura diverse ore, ma è molto variabile a seconda delle persone e delle situazioni atmosferiche, per cui è bene riapplicarlo ogni qualche ora, a seconda della necessità.