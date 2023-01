Lotteria Italia 2023, oggi i biglietti vincenti: come fare la verifica

Lotteria Italia 2023: primo premio da 5 milioni di euro

Bologna, 6 gennaio 2022 – Cinque milioni di euro in cambio di un (unico) biglietto costato appena 5 euro: è sostanzioso il primo premio della Lotteria Italia 2023 che verrà assegnato questa sera, in diretta, durante la trasmissione i “Soliti ignoti, il ritorno” su Rai1. Ma per chi ha aspettato l’ultimo minuto, c’è una brutta notizia: la vendita dei biglietti si è conclusa.

La dea bendata nel 2022

L’anno scorso, l’Emilia Romagna ha festeggiato con il secondo premio di prima categoria: 2 milioni e mezzo di euro finirono a Formigine, in provincia di Modena. Poi ben 7 premi di terza categoria finirono in Emilia Romagna (di cui 3 ancora nel Modenese), 5 nelle Marche e 6 in Veneto (sotto i numeri vincenti)

Lotteria Italia 2023, 5 premi di prima categoria

Oltre al maxi biglietto da 5 milioni, nella prima categoria ci sono anche altri 4 premi: 2 milioni, 1 milione e due tagliandi che valgono 500mila euro.

Seconda categoria

Sono venti i biglietti che valgono 50mila euro ciascuno.

Terza categoria

Seguono poi ben 100 premi da 25mila euro.

Niente tasse

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

Vendite dei biglietti in calo

Secondo una stima elaborata da Agipronews, le vendite dei tagliandi si sono assestate attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 (-5% e un deficit d'incasso pari a 2 milioni di euro).

Quando si sapranno i numeri vincenti

Come ormai tradizione, i biglietti verranno abbinati a concorrenti del gioco televisivo i “Soliti ignoti, il ritorno” condotto da Amadeus, ma la serie che vale 5 milioni di euro sarà svelata solo a fine programma, che da palinsesto è prevista a mezzanotte. Per i premi di seconda e terza categoria, occorre però verificare la vincita sul sito della Lotteria Italia.

Quanto tempo c’è per ritirare i premi

I premi possono essere pagati fino al 180esimo giorno (6 mesi) dalla pubblicazione sul sito adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia. Non è una raccomandazione secondaria, perché ogni anno ci sono moltissimi premi non riscossi.

Ma una volta comunicata la vittoria, entro quando arriverà il premio? Solitamente entro 45 giorni, ossia un mese e mezzo. Il che significa che i novelli Paperoni potranno darsi alle pazze spese da fine febbraio circa.

Cosa serve per riscuotere la vincita

Per chi ha comprato il buon vecchio tagliando cartaceo, la raccomandazione è di conservarlo con cura: il premio otrà essere riscosso solo dietro presentazione del biglietto cartaceo integro e originale. In caso di smarrimento dell’originale il premio non potrà essere riscosso.

Per chi, invece, ha scelto la giocata online tramite l’app, invece, ha vita più facile: il promemoria di gioco può sempre essere trovato nella sezione ‘le mie giocate’.

Come ritirare il premio

I biglietti vincenti o la stampa del promemoria possono essere fatti arrivare (a rischio del fortunato possessore) all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali di Roma, indicando come si preferisce ricevere la vincita: tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Oppure, senza andare a scomodare nuovamente la dea bendata, i biglietti o la stampa della giocata online possono essere presentati in un qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo che provvederà poi a farli arrivare a Lotterie Nazionali di Roma.

I biglietti giornalieri

Dal 3 ottobre 2022, sono stati estratti ogni giorno (dal lunedì al venerdì) 10mila euro che sono stati comunicati in diretta durante la trasmissione di Rai1 “E’ sempre mezzogiorno”: per chi vuole controllare, basta verificare le serie vincenti in questa pagina. I premi giornalieri comunicati durante la trasmissione “Soliti Ignoti, il ritorno” devono essere reclamati presentando il relativo tagliando, integro ed in originale con le solite modalità.