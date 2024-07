Il ritorno delle mucillagini, l’esperta rassicura: "Presto spariranno e fare il bagno è sicuro”

Rimini, 2 luglio 2024 – Tutti speravamo di vederle sparire in pochi giorni, con la prima mareggiata importante. E invece la presenza delle mucillagini, comparse da un paio di settimane anche sulla costa romagnola, è ancora piuttosto visibile. Al largo come a riva. Tanti riminesi e turisti, va detto, fanno comunque il bagno. E "fanno bene. Perché la qualità delle acque lungo le nostre coste è buona, nonostante la temporanea ricomparsa delle mucillagini", spiega Cristina Mazziotti, biologa responsabile della Daphne, la struttura oceanografica dell’Emilia Romagna che svolge costantemente i controlli in mare.

La biologa Cristina Mazziotti è la responsabile della Daphne, la struttura oceanografica dell’Emilia Romagna; l’equipaggio della Daphne impegnato nei controlli in mare

Qual è la situazione a oggi?

"In costante evoluzione. Abbiamo banchi di mucillagini sparsi: ci sono giorni in cui se ne vedono pochi e altri in cui, per effetto del vento e delle correnti, sono più visibili, anche a riva. Domenica, per dire, abbiamo avuto un’acqua cristallina a Cesenatico per quasi tutta la giornata, mentre soltanto pochi chilometri più in là le mucillagini erano abbastanza visibili".

Quanto pesa il clima sulla formazione delle mucillagini?

"Si tratta di un fenomeno assolutamente naturale e non nocivo per la nostra salute. La mucillagine è una sostanza prodotta dai fitoplancton in mare. È sempre esistita, non è causata né dall’inquinamento né dai fiumi".

Possiamo aspettarci un miglioramento nei prossimi giorni?

"Pensiamo proprio di sì. Le mucillagini sono ricomparse inizialmente sull’altra sponda del mare Adriatico, poi lungo le coste friulane e venete e, da due settimane, sono anche qui. Da alcuni giorni si vedono anche nelle Marche e in Abruzzo: segno che si stanno spostando in direzione o sud. Le perturbazioni attese nelle prossime ore aiuteranno a ripulire il mare".

Si rischia di convivere con la mucillagine per tutta l’estate?

"Pensiamo proprio di no. Il fenomeno che stiamo osservando in questi giorni non è nulla di paragonabile a quanto accaduto durante l’estate del 1989 e poi nei primi anni ’90. È temporaneo. Abbiamo banchi di mucillagini a macchia di leopardo e che non devono destare alcun tipo di allarmismo".

Resta il fatto che fare il bagno, in queste condizioni, non è piacevole.

"Ma si tratta di un processo naturale. Perché la qualità delle nostre acque, lo dimostrano sia i campionamenti fatti fin qui sia vicino alla riva sia al largo, era e resta buona. Proprio nelle ultime ore con la Daphne abbiamo svolto un altro monitoraggio nella zona di Rimini".

Il risultato?

"Il mare è in buone condizioni".

Non resta che attendere una bella mareggiata, insomma?

"Sì. Le perturbazioni previste in queste ore dovrebbe contribuire a disgregare i banchi di mucillagini". Non resta che sperare in un po’ di maltempo, per riavere il mare più pulito.