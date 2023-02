Omicidio Quinto Orsi, Bologna ricorda il meccanico a 10 anni dalla morte: “Ora uno spazio a suo nome”

Quinto Orsi, la commemorazione a 10 anni dalla morte

Bologna, 21 febbraio 2023 – All’autofficina Orsi cala il silenzio per il decimo anniversario della morte di Quinto Orsi, meccanico di 73 anni travolto e ucciso durante una rapina, in una giornata di lavoro come tante.

Una morte ingiusta, che tocca ancora profondamente gli animi della cittadinanza e della famiglia, che si stringe ricordando l’uomo e il lavoratore Quinto a dieci anni dalla sua scomparsa. Una commemorazione intima, proprio nell’officina di via Ferrarese, alla quale, oltre ai parenti e ai commercianti della zona, hanno partecipato l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. “Ringrazio a nome del quartiere Navile di essere qui, coltivando la memoria di Quinto - dice Federica Mazzoni, presidente del quartiere Navile-. Le istituzioni sono accanto alla famiglia, perché ciò che è accaduto a Quinto ha causato un dolore irreversibile anche alla comunità. Siamo partecipi e vicini, e questo appuntamento è una maniera per dire che non si può morire in quel modo. La presenza delle forze dell’ordine non è formale”.



Al fianco della famiglia, anche le realtà commerciali della zona: “Vorremmo che Quinto venisse ricordato con uno spazio in Bolognina, intitolato a suo nome - chiede una commerciante-. Sarebbe un gesto significativo, per ricordare l’avvenimento e l’uomo Quinto. Ciò che è accaduto a Quinto poteva accadere a qualunque commerciante, che sta sulla strada con la propria attività”. Tra i presenti, la capo di gabinetto Matilde Madrid, e l’ex assessore Alberto Aitini.