Patto Atlante-Bologna Fc Nuovo fornitore ufficiale

Atlante è diventata official supplier del Bologna Fc per la stagione 2023-2024. "Siamo entusiasti di poter supportare una squadra che è così amata dalla nostra città e profondamente legata al territorio dove Atlante nasce quasi 30 anni fa – afferma il ceo Natasha Linhart (foto) –. Lo sport fa parte del nostro dna. Negli ultimi anni, ci siamo dedicati con passione alla nostra linea di prodotti alto proteici GFF-Go For Fit, pensati apposta per sportivi o attenti a uno stile di vita bilanciato".