Ramadan 2024 quando: le date di inizio e fine

Bologna, 8 marzo 2024 – Si avvicina il Ramadan, il periodo sacro più importante per la comunità islamica in cui i fedeli osservano un periodo di digiuno e preghiera. Si tratta del nono mese del calendario lunare musulmano: il mese, secondo la tradizione islamica, in cui furono rivelati i primi versetti del Corano al profeta Maometto più di 1.400 anni fa. Quasi due miliardi di persone (circa il 23% della popolazione mondiale) in tutto il mondo cominciano ad avvicinarsi a questo tempo sacro.

Le date del Ramadan

Quest'anno il Ramadan inizierà domenica 10 marzo per concludersi lunedì 8 aprile. Le date della ricorrenza variano infatti di anno in anno (poiché segue il ciclo lunare) e può durare 29 o 30 giorni. Un periodo molto intenso per i musulmani, che in questo mese sacro attraverseranno una fase di purificazione interiore, dedicando anima e corpo all'adorazione di Allah.

La giornata

I fedeli osservano il digiuno all’alba, dopo un pasto; successivamente viene effettuata la preghiera mattutina del Fajr. Il digiuno si interrompe al tramonto, con un altro pasto, chiamato Iftar, prima dell’ultimo momento di preghiera della giornata (Maghrib).

Non si tratta soltanto di astenersi dal mangiare e dal bere: il digiuno prevede infatti anche la privazione del fumo e del sesso, ed è obbligatorio per tutti i musulmani praticanti, adulti e sani.

Preghiera

Questo periodo sacro è scandito dall'apparizione della luna nuova, che guida i credenti nella preghiera e li ispira. Durante il Ramadan, i musulmani sono chiamati alla preghiera, alla lettura del Corano e alla carità. La fine di questo periodo viene festeggiata con la Eid al-Fitr, che sancisce la fine del Ramadan e quindi del digiuno. La giornata inizia con la preghiera all'alba, a cui segue poi il pranzo in famiglia.

Il lavoro

Nei paesi a maggioranza musulmana l'orario di lavoro è ridotto per favorire l'osservazione del Ramadan, compresa la maggior parte dei ristoranti che rimane chiusa durante le ore di digiuno.

Lo sport

Sono molti gli sportivi in Italia che praticano il Ramadan, anche diversi calciatori di Serie A. Potrebbe provocare difficoltà e rischi maggiori per gli atleti? Proprio della sua esperienza con il digiuno parlò l’attaccante Musa Barrow, l’anno scorso in forza al Bologna: “Se ci alleniamo la mattina è meglio – aveva raccontato il gambiano a Dazn – ma se ci alleniamo il pomeriggio è più dura”.

Iftar Street a Bologna

Per celebrare l’arrivo del Ramadan, la comunità islamica di Bologna ha in programma l’Iftar Street in piazza Lucio Dalla il 23 marzo: giunto alla sua sesta edizione si tratta di un momento di convivialità aperto a tutti, con l'obiettivo di portare lo spirito di questo mese nei cittadini, con i suoi riti, i suoi sapori e il suo fascino.

Attraverso questo evento, la Comunità Islamica di Bologna vuole condividere con la città il momento dell’iftar, la rottura del digiuno che avviene ogni giorno al tramonto, nel mese di Ramadan.