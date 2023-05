Rifiuti alluvione: i ricordi delle vite finiti in discarica

Ravenna, 24 maggio 2023 - Montagne di macerie con i frammenti della vita degli alluvionati: elettrodomestici e mobili, ma anche libri, giochi, album di fotografie, valigie. E ancora abiti, pentole, ricordi di viaggio, regali ricevuti, quadri.

Lugo: i libri sopravvissuti e l’immensa solidarietà

Le cose accumulate negli anni, preziose per chi le ha riposte con amore e ora irrecuperabili, violentate dalla maledetta alluvione. Che fine fanno tutti quei tesori vomitati dalle case invase dal fango, spostati uno a uno col passamano?

I volontari accumulano i detriti a Faenza

Lo sciacallaggio dopo l’alluvione: il punto

Si accumulano fino a diventare enormi discariche, come quella - a Faenza - nel cantiere abbandonato delle Perle: una città di macerie, cumuli di materiali che i cittadini hanno estratto dalle case e dalle cantine allagate e depositato in strada, da dove Hera, Protezione civile, esercito e 'angeli del fango' li stanno portando via.

FOCUS / Alluvione: la diretta di oggi

Camion e ‘ragni’ sono all’opera in maniera incessante, e la catasta di rifiuti è ormai visibile da chilometri di distanza. Difficile prevedere quanti giorni ancora rimarrà lì dov’è.

Rifiuti e detriti: cosa fare

L'Ausl della Romagna, oltre a lanciare l'allarme sanitario (le acque alluvionali possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche), ha redatto un prontuario per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, segnalando di seguire le indicazioni fornite da Hera. Soprattutto è importante "non ostruire le strade antistanti le abitazioni con rifiuti che possano ostacolare il corretto transito dei mezzi di soccorso e le attività di rimozione dei detriti".

Nelle case liberate dal fango, la raccomandazione é: "Pulisci tutte le superfici dure come muri e pavimenti con acqua calda e detergenti. Se si tratta di superfici ruvide strofina con una spazzola rigida ricordando di proteggere le vie respiratorie dalle polveri. Se le cose sono rimaste bagnate per più di due giorni, porta tutto quello che riesci fuori per farlo asciugare. Rimuovi i materiali contaminati o ammuffiti e i detriti che sono stati contaminati con liquami, acqua o fango. Rimuovi ogni cosa fatta di cellulosa, legno o fibre naturali che possono assorbire acqua e liquami, poiché possono diventare terreni di crescita di muffe pericolose per la salute, anche se non visibili. I vestiti contaminati da fango e liquami devono essere lavati in acqua calda".