Runner morto in Trentino, si cercano tracce dell’orso: unità cinofile in azione

Bologna, 15 aprile 2023 – Dopo lo stop all’abbattimento dell’orsa Jj4 che ha ucciso il runner Andrea Papi, studente Unife, sono entrate in azione le unità cinofile per allontanare anche altri eventuali orsi dalle zone abitate.

Oltre al forte lavoro che il Corpo forestale trentino sta svolgendo in Val di Sole per la rimozione dell'esemplare Jj4, i cani da orso si trovano anche a monte dell'abitato di Cunevo, in Bassa Val di Non sulle pendici del monte Peller, una zona in cui è periodicamente segnalata la presenza di plantigradi.

Cani cinofili in azione per allontanare l'eventuale presenza di orsi vicino alle zone abitate

A Pianezza, ai piedi del monte Corno, Bjorn, un esemplare maschio di Jamthund di 5 anni, e Aska, di razza Laika Russo europeo di 7 anni, accompagnano i loro conduttori – i forestali con i quali vivono in simbiosi – alla ricerca di una traccia.

Le unità cinofile sono appositamente addestrate per affrontare l'orso: annusano a terra, sono veloci, determinate, poi quando lo individuano lo affrontano con l'obiettivo di allontanarlo.

I cani da orso, inoltre, vengono impiegati per le attività di dissuasione, che scattano quando gli orsi si avvicinano troppo alle abitazioni, alle attività agricole o ai luoghi frequentati abitualmente dalle persone. Ma anche in caso di incidenti stradali: con l'investimento di un plantigrado, l'obiettivo di 'bonificare’ l'area.

I conduttori con i loro cani sono entrati in azione anche lo scorso 6 aprile sul monte Peller, dopo la tragedia di Caldes. In quest'ultimo caso il supporto delle unità cinofile è stato fondamentale per l'individuazione e la raccolta dei reperti che – dopo l'analisi genetica – hanno portato all'individuazione dell'esemplare che ha compiuto l'aggressione.