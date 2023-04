Andrea Papi morto sbranato (forse) da un orso in Trentino: aveva studiato a Ferrara

Ferrara, 6 aprile 2023 – Aveva studiato all’Università di Ferrara Andrea Papi, il runner 26enne ritrovato morto sopra l'abitato di Caldes, in Trentino.

Il corpo del giovane è stato trovato stanotte in un bosco della val di Sole: molto probabilmente è stato ucciso da un orso o da un altro animale selvatico. Non ci sono certezze sul tipo di animale, ma gli abitanti di Caldes danno per scontata l'aggressione da parte di un orso, in quanto da tempo si parla di avvistamenti in zona.

L’allarme dopo che ieri pomeriggio Andrea non ha fatto rientro a casa: i carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi nella zona, in collaborazione con i forestali della Provincia.

Si attendono ora gli esiti dell’autopsia del giovane appassionato di running, che si era laureato in Scienze motorie all’Università di Ferrara nel 2021. Ieri pomeriggio è uscito dalla sua casa per un allenamento, poi la sua compagna ha lanciato l’allarme quando non lo ha visto rientrare.

Claudio Schwarz, operatore del Soccorso alpino della stazione della val di Sole, intervenuto nelle ricerche nella notte, ha specificato che i boschi in cui è stato rinvenuto il corpo sono “molto impervi, percorsi da una strada ripida e stretta”. “Le ricerche si sono indirizzate nella zona grazie alle indicazioni fornite dai carabinieri”, ha aggiunto, precisando che la stazione era già stata “allertata da alcuni conoscenti” della zona.