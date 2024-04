Suviana, esplosione alla centrale idroelettrica: il video dall’alto

Bologna, 9 aprile 2024 – Esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi sull'Appennino bolognese nei pressi del bacino di Suviana. Si registrano tre morti, ma le persone coinvolte sarebbero in totale una dozzina. Non interessata la diga, l'esplosione è infatti avvenuta a 2 km di distanza dalla struttura e a trenta metri di profondità, al piano nove. Secondo quanto riferisce Enel Green Power, a quel piano ci sono i trasformatori ma "non si sa ancora da cosa sia dipeso l'evento". I locali interessati sarebbero sommersi dall’acqua.

La centrale di Bargi è la più potente dell’Emilia Romagna. Enel Green Power fa sapere che "la produzione è stata fermata, senza causare alcun impatto sulla fornitura del servizio elettrico a livello locale e nazionale".