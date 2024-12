Allevi pronto a incantare al piano nell’abbraccio del pubblico

Dopo il commovente ritorno alle scene dal palco di Sanremo, il pianista Giovanni Allevi ha ritrovato il pubblico con le sue più celebri composizioni: domani alle 18 sarà al Teatro EuropAuditorium di Bologna in un concerto già solt-out. Il compositore classico ’ribelle’, impegnato in un tour anche internazionale di Pianoforte Solo, continua a registrare il tutto esaurito nei teatri. È un risultato straordinario che conferma non solo il talento, ma anche il sostegno che il pubblico, in questi anni di lontananza dalle scene, ha continuato a dimostrare. Le composizioni del cinquantacinquenne artista ascolano sono un viaggio emozionale che tocca corde profonde nell’animo di chi ascolta, mescolando virtuosismo tecnico con melodie avvolgenti e suggestive. Ogni nota suonata da Allevi sembra raccontare una storia, trasportando il pubblico in mondi di bellezza e poesia creati dal loro vissuto. Un happening collettivo ad ogni concerto, risultato di anni di dedizione e passione per la musica.

"Sto vivendo un abbraccio travolgente – ha raccontato qualche settimana fa Allevi al nostro giornale – da parte delle persone che mi fermano per strada e mi rivolgono sempre la stessa, fatidica, domanda: come va? Un segno d’affetto, di comprensione, davanti a cui per un attimo spariscono tutte le difficoltà. Ed è una meraviglia". Il 20 febbraio, il compositore tornerà invece a Vienna con il suo tour. "La notizia del concerto mi ha commosso– ha detto –, perché quello per me è un luogo sacro". Nel frattempo, Allevi ha anche pubblicato un toccante, uscito di recente da Solferino, I nove doni.