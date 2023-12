Amarcord di Fellini compie 50 anni: gli eventi in programma

Bologna, 18 dicembre 2023 - Era il 18 dicembre 1973 quando nelle sale uscì per la prima volta il capolavoro di Federico Fellini, Amarcord, un ritratto nostalgico e poetico della vita in un piccolo borgo di Rimini visto attraverso gli occhi di un ragazzo, durante gli anni Trenta, La pellicola, dove il piano personale dell’adolescenza e la storia nazionale dell’Italia fascista si mescolano insieme al folklore, è considerata un luogo di ricordi collettivo; tanto che, l’espressione romagnola che dà il nome al film, "a m’arcord” (io mi ricordo), è diventata un neologismo che indica, appunto, una rievocazione in chiave nostalgica. Oggi Amarcord compie 50 anni, e per festeggiare il mezzo secolo compiuto dal film diverse sale in tutta Italia proietteranno il capolavoro felliniano. Ecco quali.

La trama

Amarcord, presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 1974, è stato scritto da Federico Fellini insieme allo scrittore Tonino Guerra. La pellicola, un viaggio del regista riminese tra i suoi ricordi sulle note composte da Nino Rota, si è aggiudicato l’Oscar come miglior film straniero nel 1975. La storia si svolge durante il regime fascista e segue la vita di Titta, un giovane ragazzo romagnolo interpretato da Bruno Zanin. Attraverso gli occhi del ragazzo, scopriamo una piccola cittadina animata da personaggi eccentrici: la provocante parrucchiera Gradisca, Volpina, la tabaccaia, l’emiro dalle cento mogli, il matto Giudizio e il motociclista esibizionista. Il film, che non segue una trama convenzionale, racconta una storia a tratti surreale attraverso vignette vivide e ironiche di una vita quotidiana che si fa mitica e universale, restituendo la storia del Paese mentre il giovane Titta passa dall'adolescenza all'età adulta.

Il successo

Considerata spesso un’autobiografia di Fellini, Amarcord ha saputo catturare come pochi altri film l'essenza della vita in una piccola comunità italiana durante un periodo storico molto complesso, come quello del fascismo. Grazie alla regia innovativa e alle immagini cariche di simbolismo, Amarcord è stato ampiamente riconosciuto come un capolavoro cinematografico e ha confermato Fellini come uno dei più grandi registi del cinema mondiale.

Le proiezioni del film

In occasione dei 50 anni del film, nell’ambito del progetto di distribuzione Il Cinema Ritrovato, diverse sale italiane proietteranno Amarcord. Ecco le prossime proiezioni in programma: 18 dicembre: Fulgor di Rimini, Mignon a Mantova, Cinemino di Milano, Casablanca a San Giorgio Ionico; Pixel a Santeramo in Colle; Splendor di Bari; Edera a Treviso. 19 dicembre: Splendor di Bari; Moderno a Savignano sul Rubicone; Casablanca a San Giorgio Ionico; Edera di Treviso; Rossini a Venezia; Dante a Mestre. 20 dicembre: Edera di Treviso 22 e 31 dicembre: Cinema Modernissimo a Bologna