La magia dei ‘Ballerini Dalla’. Al Celebrazioni va in scena l’arte

"Balla, balla, ballerino / Tutta la notte e al mattino, non fermarti / Balla su una tavola tra due montagne / E se balli sulle onde del mare / Io ti vengo a guardare". Chissà se Lucio Dalla, quando nel 1980 ha pubblicato il successo ‘Balla, balla, ballerino’, si sarebbe mai immaginato che quell’immagine poetica, un giorno, sarebbe stata riprodotta fedelmente in una statuetta in omaggio ai nuovi, giovani, incredibili talenti del panorama artistico.

‘Ciao - Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’, dopo il debutto dodici mesi fa, torna per una seconda edizione ancora più ricca. Stasera alle 20.45, al Teatro Celebrazioni di via Saragozza, torna l’appuntamento che premia gli artisti che hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità, simile a quella che ha guidato la lunga e straordinaria carriera di Lucio. La serata, condotta dalla cantautrice Nina Zilli, andrà successivamente in onda con uno speciale tivù il 6 aprile in seconda serata su Rai Uno e in simulcast su Rai Radio 2.

Sul palco si alterneranno i vincitori dei ‘Ballerini Dalla 2024’: ai Pinguini Tattici Nucleari va il Ballerino alla Carriera; Daniela Pes e Calcutta saranno premiati ex aequo per la categoria Artista; Madame si aggiudica il riconoscimento Canzone per ‘Il bene nel male’; a Dardust il premio per la categoria Producer/Talent scout; Brunori Sas con la sua ‘La vita com’è’ ottiene il Ballerino per la Colonna sonora; Walter Veltroni ritirerà il riconoscimento per la sezione Progetto per il film-evento ‘Dallamericaruso. Il concerto perduto’.

Poi, i premi speciali: il Premio Banca di Bologna al video artista e film-maker Yuri Ancarani e il Premio QN-il Resto del Carlino allo scrittore Enrico Brizzi, accenderanno i riflettori su importanti rappresentanti dell’espressione artistica italiana contemporanea e sul loro lavoro, aggiungendo ulteriori contenuti culturali all’esperienza offerta al pubblico da ‘Ciao – Rassegna Lucio Dalla’ e restituendo quella passione per l’arte in tutte le sue forme e manifestazioni che ha animato Lucio Dalla per tutta la sua vita.

In occasione dell’evento, Siae ha deciso di conferire un ulteriore premio a Madame con la seguente motivazione: "Giovanissima, in pochissimi anni dal suo debutto Madame ha saputo imporsi con decisione sulla scena musicale italiana, aggiudicandosi prestigiosi riconoscimenti, dai Dischi di Platino al Premio Tenco, fino all’ultimo Sanremo che ha vinto come autrice de ‘La noia’ di Angelina Mango, grazie a uno stile comunicativo molto personale, che sa rispecchiare il suo tempo senza indulgere alle mode, e alla versatilità con cui collabora con moltissimi autori e artisti della scena contemporanea".

Anche Nuovo IMAIE consegnerà un suo premio ai Pinguini Tattici Nucleari "per la straordinaria capacità di interpretare l’amore con una geniale leggerezza, in grado di preservare quella melodia che permette a una canzone di resistere al tempo e alle mode".

I biglietti per la serata sono disponibili in prevendita all’indirizzo online https://bit.ly/CIAOLucioDalla24 e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni. ‘Ciao – Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’ è ideata da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promosso da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune e realizzato grazie a Banca di Bologna, che si conferma main sponsor dell’iniziativa, di cui è media partner QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!). La seconda edizione della rassegna è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura.