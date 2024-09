’Il sogno di un mondo migliore’ inizia in passerella

Tre giorni di manifestazione, da oggi a sabato, tra sfilate, talk, workshop, eventi in boutique, visite guidate ed esposizioni. È la prima edizione del Bologna Fashion Festival, organizzato da Centergross in occasione della sfilata autunno-inverno Winter Melody, che si tiene oggi alle 18.30 all’Arena del Sole. Angela Mele Milano, Efi D’Angiò, Gil Santucci, Haveone, J.B4, Keyrà Alberto Cacciari, Rinascimento, Sophia Curvy, Souvenir e Susy Star by Susy Mix portano in passerella capi ispirati al tema Il sogno di un mondo migliore. Nel 55esimo anniversario dello sbarco lunare, la Luna, simbolo di sogno, fa da fil rouge per gli outfit di donne libere, capaci di sognare e realizzare i propri desideri. A differenza delle altre fashion week, le proposte moda vengono presentate a ridosso della stagione. I capi arriveranno nei negozi pochi giorni dopo, grazie al modello di business pronto moda, che si distingue per una filiera cortissima e una produzione rapida basata sugli ordini ricevuti. "È con grande orgoglio e profonda soddisfazione che presentiamo la prima edizione del Bologna Fashion Festival, un evento che celebra la moda italiana e rende omaggio alla creatività, innovazione e sostenibilità del nostro territorio – spiega Piero Scandellari, presidente di Centergross –. Nato dall’evoluzione delle sfilate Winter Melody e Summer in Italy organizzate da Centergross, il festival è frutto della strategia di promozione e internazionalizzazione volta a creare valore per le aziende locali e il territorio e posizionare Bologna al centro del panorama globale della moda".

Ad anticipare la sfilata di oggi, saranno due convegni all’Arena del Sole: Fab - Fashion App Bologna alle 15,30 e Il futuro della Moda è il Pronto Moda alle 17. Alle 17.30, invece, Abantu Società Cooperativa organizza un evento al Pop-up Store di Cartiera per promuovere la sostenibilità e l’inclusione nel settore della pelletteria. Nel corso dei tre giorni, avranno luogo 30 eventi in 17 location, con 140 designer e brand, dieci sfilate e workshop, 40 influencer, 20 artigiani, 50 showroom B2b del Centergross e negozi del centro che resteranno aperti per la notte bianca di domani, così come venti ristoranti associati Confcommercio Ascom che terranno le cucine aperte fino alla mezzanotte. "Bologna Fashion Festival rappresenta un’importante occasione per i negozi del settore moda di farsi vedere e farsi conoscere dalla cittadinanza, partecipando a una manifestazione di respiro internazionale che avrà un impatto importante sulla città anche dal punto di vista turistico", conclude Marco Cremonini, presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Bologna. Programma su bolognafashionfestival.it.

Amalia Apicella